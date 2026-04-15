台積電領軍半導體走強 法人看好「高含積量」ETF績效噴發

根據統計，今年以來含息報酬率，「新光00904」與「中信00891」分別大漲41.76%、40.92%，雙雙突破四成，表現領先其他高含積量ETF。（表格為台新投信提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，自4月7日川普宣布中東停火後，台積電的股價、隨即展開強勢攻勢，一路走高。在4月16日法說會前夕，股價更頻創歷史新高、持續刷新天際線。法人指出，觀察本波走勢，台積電明顯自4月7日啟動漲勢，截至4月15日止，累計漲幅已逾11%，並帶動持股比重逾四成的高含積量台股ETF，同步上揚。

其中，表現最好的是「新光臺灣半導體30」（00904）、「中信關鍵半導體」（00891）兩檔，不僅在台積電的此波上漲期間，報酬率超越台積電本身，充分展現更強勁的漲勢。

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若進一步觀察，今年以來含息報酬率，「新光00904」與「中信00891」分別大漲41.76%、40.92%，雙雙突破四成，表現領先其他高含積量ETF，同時也優於台積電同期34.63%的漲幅，並大幅超車大盤同期26.79%的表現。

另一方面，「新光00904」預計於4月17日除息，配息金額為0.68元，自公告以來申購買氣熱絡，帶動受益人數屢創新高；台新投信表示，有意參與除息的投資人，4月16日為最後買進日。

市場分析師指出，AI需求持續火熱，為全球科技產業帶來結構性成長契機，並帶動消費電子規格升級與創新，推升半導體景氣進入擴張循環，漲價效應逐步擴散至各次產業鏈。

隨著台積電法說會即將於4月16日登場，市場預期將釋出最新產業展望與景氣訊號，有助於提升半導體基本面透明度，並推動企業評價重估，進一步帶動台股半導體ETF及相關個股表現續強，今年以來整體績效格外亮眼。

對此，新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，近期美伊二次會談露出曙光，使國際油價回落，但美股同步強彈，費城半導體指數續創歷史新高，標普500與那斯達克指數也重新站上季線並向高點推進。

分析師表示，在此背景下，科技股再度成為資金主流，其中半導體族群更是核心焦點。本波美股反彈主要由AI科技股帶動，呈現「強者恆強」格局，反映AI需求持續強勁；不僅算力需求攀升，先進製程與記憶體亦出現供不應求，產能維持緊俏，市場預期新一波漲價潮即將展開。

此外，詹佳峯指出，在IC設計領域，ASIC自研晶片趨勢持續升溫，未來多家雲端服務供應商（CSP）將加速開發AI訓練與推論晶片，隨著世代更迭推進，製程節點將持續邁向更先進技術，進一步推升AI晶片需求動能。

法人也看好台積電中長期發展，認為3奈米與2奈米製程需求優於預期，展望2027至2028年仍屬成長階段，並可望帶動台積電概念股，包括廠務工程、特用化學及半導體設備廠等相關企業同步受惠，股價具備上行空間。

台新投信ETF投資團隊強調，AI基建潮下，半導體成新戰略物資；其中，先進晶片、高頻寬記憶體等產能，正被全球科技巨擘及新興科技巨頭們強行瓜分，產業供應鏈的缺貨缺口，已超越過去景氣周期，產能吃緊現象不斷被迫延長至未來數年。代表這波AI掀起人類新工業革命浪潮下，具備技術優化與營運韌性的台廠重量級半導體企業，有望成為未來數年「半導體缺貨潮」下的「隱形冠軍股」。

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