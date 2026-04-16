台新證券系統大當機，錯帳9000筆將全額承擔。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新證券今天（16日）發出四點聲明，說明4月14日系統異常之處理進度；其中，申報錯帳筆數粗估約9000筆，因錯帳反向沖銷產生之損失金額；對此，台新證券強調，將全額承擔、確保客戶權益不受損害。

台新證券表示，就近期系統功能異常，所造成客戶之不便，謹再致上最深歉意，並就因應處理情形說明。

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第一、4月14日委託回報及成交回報系統異常，當日已即時啟動應變措施並進行緊急修復，並於當日中午12時17分系統已恢復正常運作。

第二、台新證券交易平台主要功能目前均已恢復正常，部分定期定額功能尚在進行調修，將另行公告恢復時間。

第三、針對4月14日受影響客戶，台新證券積極協助客戶釐清交易，並依循最有利客戶之方式處理，整體申報錯帳筆數粗估約9000筆，因錯帳反向沖銷產生之損失金額，台新證券將全額承擔，確保客戶權益不受損害。

第四、針對系統異常之原委，台新證券將全力配合主管機關查核，並深刻檢討改善，且負起應盡之責任，全力維護投資人權益與市場秩序。

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