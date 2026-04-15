退休生活失算！68歲單身婦到鄉下買便宜房養老 下場曝光

隨著高齡化加劇，不少退休族選擇「以房換生活」，透過搬離都會區、降低房租支出來減輕財務壓力。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化加劇，不少退休族選擇「以房換生活」，透過搬離都會區、降低房租支出來減輕財務壓力。然而案例顯示，單純壓低居住成本，未必能改善整體財務狀況，反而可能因交通、醫療與維修等隱性支出增加，使退休金更快流失，甚至加劇生活風險。日媒分享，一名68歲婦人搬到鄉下後，卻發現開銷比過去還要高，原先預期的「節省效果」未能實現。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一名68歲婦人惠子（化名）沒有子女，原本居住於東京近郊，但丈夫在10年前過世後，她便依靠每個月14萬日圓（約2.83萬元新台幣）的退休年金生活，為減輕房租負擔，3年前以約480萬日圓（約97.1萬元新台幣）購入鄉下的中古屋，雖然屋齡較高，但附有小庭院，且固定資產稅不高，惠子於是期望透過「免房租」達到長期節流效果。

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然而實際搬遷後，惠子財務壓力並未減輕。首先遇到的問題，是日常採買。最近的超市開車約15分鐘，公車班次稀少，傍晚幾乎沒有，因此只好購買了汽車，連帶產生保險、油資與維修等固定支出；同時，老舊房屋亦需持續投入修繕費用，包括設備更換與環境維護，讓原本未納入規劃的開銷逐步累積。

搬遷約2年後，惠子在查看存摺時一度說不出話，「存款餘額比我想像中少很多。看到數字的那一刻，真的覺得『怎麼會變成這樣』。」除了餐費、水電與醫療支出外，汽車與房屋維持費正一點一滴侵蝕她的存款。報導分析，在每月14萬日圓年金的條件下，即便壓低居住成本，只要其他支出增加，出現赤字也並不意外。

專家指出，退休後財務規劃若僅聚焦「房租支出」，容易忽略「總持有成本」，包含交通成本、醫療可及性與住宅維護費等，這些都是影響現金流的重要因素。根據日本總務省2025年的《家計調查》，高齡單身戶平均每月支出為14.8萬日圓（約2.99萬元新台幣），高於平均收入11.8萬日圓（約2.38萬元新台幣），若缺乏完整預算控管，即使降低房租，仍可能陷入赤字。

除財務面外，非金錢因素同樣影響退休生活品質。惠子表示，搬過來後，一個認識的人都沒有。好幾天都沒跟任何人說話，真的比想像中難受，而且當地的人際關係緊密，外來者難以融入。她曾參加一次社區自治會活動，但因無法融入對話，之後便不再出席。而在突發健康狀況時，也面臨即時支援不足的風險。

雖然尚未立即決定再次搬遷，但惠子未來已開始考慮搬到醫療與生活機能更便利的地區。惠子說：「原本以為只要不用付房租就會安心，但實際上，光靠這點並不足以支撐生活。」

報導指出，移居確實可能成為重整人生的選項，但若僅以居住成本為判斷依據，其他負擔往往容易被忽略。惠子在存摺前說不出話的那一刻，或許正是因為「未來是否還能一個人撐下去」的焦慮，瞬間變得無比真實。

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