台積電進入1奈米決定性戰場 外媒曝下半年業績關鍵

台積電將在今年第一季創下歷史最佳業績，主要得益於人工智慧（AI）產業的蓬勃發展。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕市場普遍預測，全球最大的半導體代工企業台積電將在今年第一季創下歷史最佳業績，這主要得益於人工智慧（AI）產業的蓬勃發展。南韓《朝鮮日報》14日報導，分析師認為，台積電下半年的業績將取決於1奈米製程首次進入量產階段，這是因為台積電憑藉在4奈米及以下先進製程的絕對優勢，一直保持著強勁的業績，1奈米製程預計將成為下一代代工市場的決定性戰場。

根據台積電14日公佈的月度營收數據，該公司今年第一季營收約1.13兆新台幣，較上一季成長8.41%，較去年同期成長35.13%。路透彙整的倫敦證券交易所集團（LSEG）預測，台積電今年第一季淨利將達到5426億新台幣，因此台積電可望創下第一季營收和營業利潤的歷史新高。台積電將於16日公佈第一季財報。

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台積電在幾乎壟斷先進半導體製造市場的同時，也展現出強勁的獲利成長。這主要歸功於搶佔人工智慧半導體和智慧型手機應用處理器（AP）市場先機，而這兩個市場的需求正隨著人工智慧產業的蓬勃發展而飆升。市場研究公司TrendForce的數據顯示，台積電去年第四季在全球晶圓代工市場的佔有率高達70.4%，與排名第二的三星電子（7.1%）相比，差距顯著。

分析師預測，今年下半年將取決於1奈米製程製程。台積電已宣布將於今年下半年首度量產A16程。輝達預計將成為台積電A16程的首個客戶。據報導，作為台積電最大客戶，輝達計劃採用A16制量產其下一​​代人工智慧次世代架構「Feynman」。

台積電正積極擴大產能，鞏固在1奈米市場的領先地位。在去年第四季財報中，台積電宣布計畫投資520億至560億美元用於擴建設施，以擴大今年的產能。比上年至少增長25%。儘管市場最初預期台積電的投資金額約為480億至500億美元，但該公司似乎因人工智慧需求的激增而擴大投資計畫。

台積電先前一直在4奈米及以下製程領域與三星電子的晶圓代工部門展開競爭，但隨著英特爾和Rapidus等公司的加入，1奈米製程製程領域的競爭日益激烈。英特爾已開始量產A18製程），並計畫明年開始量產A14製程，以確保獲得美國大型科技公司的訂單。 Rapidus也已進入市場，並表示其目標是將與台積電的技術差距縮小六個月。

一位半導體行業人士表示，台積電在4奈米、3奈米和2奈米製程領域一直佔據主導地位，這些製程迄今佔據人工智慧晶片需求的大部分，台積電的市佔、銷售額和營業利潤都在快速增長。

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