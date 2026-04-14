日本PayPay用戶來台可掃碼付款 TWQR 啟動跨境支付消費更便利

財金公司宣布「TWQR Inbound」啟動，由左至右為電支公會理事長劉美玲、財金公司董事長林國良、日本PayPay副社長安田正道、銀行公會理事長董瑞斌、金管會主委彭金隆、新加坡NETS 負責人Roy Wong、中央銀行局長謝鳳瑛、財政部國庫署署長陳柏誠、金管會局長童政彰。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕日本旅客來台，未來打開「PayPay」就可以付款了。財金公司今（14）日宣布，正式開通TWQR Inbound 服務，象徵我國行動支付正式邁向「跨境雙向支付時代」，國際旅客來台觀光旅遊，不再需要苦惱換匯、找零問題，直接使用原本慣用的國外行動支付錢包，就可以在全台40萬處、有「TWQR」標誌的商店消費購物。4月底先由日本PayPay開通，新加坡NETS預計第2季上線，未來更將連結東南亞國家及港澳，讓來台旅客可以便利購物。

財金公司董事長林國良引用觀光署統計指出，2025年來台旅客總人數857萬人次，較前（2024）年成長了9%，其中台、日、星三國往來最為密切，日本更是來台旅客數量最多的國家。台灣2021年起推動電支跨機構支付平台，目前共通支付標準「TWQR」不僅已整合國內銀行、電支機構2大支付體系，更進一步與日本、新加坡國際錢包合作，台灣也正式透過支付網路來連結世界。

請繼續往下閱讀...

金管會主委彭金隆致詞時指出，台灣今年達成非現金支付交易筆數 80 億筆，以及金額10兆元的目標。其中TWQR作為我國QR Code共同支付標準，去年的交易量已經接近1.5億筆，交易金額超過7000億元，服務範圍涵蓋轉帳、購物，讓商家與民眾能夠「一碼通天下」，有助於非現金交易推廣並落實普惠金融。

由於日本是國人出國旅遊最常前往的國家，先前已有多家電支業者與日本PayPay合作，讓自家電支用戶可至日本PayPay據點掃碼付款，此次財金公司則是直接與日本PayPay合作，透過金融科技公司TBCASoft 旗下的區塊鏈公司HIVEX串接，共同推出TWQR Inbound 服務。

財金公司指出，日本PayPay用戶數多達7300萬，在日本是市占率高達7成的最大支付業者，4月底起，日本PayPay用戶來台旅遊，只要在全台40萬TWQR通路，看到「TWQR」標誌，就可打開手機中的PayPay掃碼付款，從四大超商、百貨公司、免稅商店、珍珠奶茶、在地商圈到夜市小吃，彈指間就可以完成掃碼支付，不僅大幅提升商家收款的便利性，更能進一步帶動消費動能，讓每一位來到台灣的旅客，都能像在自己國家一樣方便付款。

除了日本PayPay，下一步則是排定新加坡NETS上線，讓NETS用戶可以在台灣掃碼消費，林國良表示，後續將鎖定東南亞國家及港澳地區，與當地的國際錢包合作，建構一個高度友善的跨境支付服務，讓旅客來台觀光旅遊，就像在家鄉消費一樣方便快速。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法