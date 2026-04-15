LTN經濟通》川普硬槓伊朗 全為這件事？

傳出有些國家將放棄使用美元，改使用人民幣或其他貨幣結算、交易等。（路透資料照）

伊朗戰爭動搖石油美元

〔財經頻道／綜合報導〕石油不只是能源，也是全球金融體系的核心抵押品。在全球金融體系中，「石油美元」（Petrodollar）長期被視為支撐美國經濟與美元霸權的重要基石，因此數十年來，大多數石油輸出國將其原油以美元計價。

然而，近幾年維繫全球石油貿易數十年的「石油美元」體系，正面臨前所未有的挑戰。部分產油國開始尋求降低對美元的依賴，加上地緣政治衝突升溫，「去美元化」趨勢逐漸浮現，可能對全球金融格局帶來深遠影響。

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近期中東戰火使全球能源市場與金融體系之間的緊密連動浮上檯面。隨著局勢升溫，油價波動不僅牽動全球通膨，也讓各國重新審視能源交易背後的貨幣體系，一些國家開始開始評估是否持續以美元作為主要交易貨幣，甚至考慮引入其他貨幣進行能源結算，讓「去美元化」議題再度成為市場焦點。

圖為在荷姆茲海峽遭襲的泰國Mayuree Naree號貨船。（法新社資料照）

美元與黃金脫鉤 連結石油以確保地位

美元之所以能成為世界主要儲備貨幣，《BBC》曾報導，主要原因之一就是因為它在二戰結束以來的全球石油貿易中佔主導地位，石油美元體系確保了美國在國際金融中的老大地位。

回顧歷史，1970年代，是美國金融體系的重要轉折點之一。1971年，美國宣布美元與黃金脫鉤，延續近30年的布雷頓森林體系正式瓦解。美元與黃金脫鉤不可避免對美元信譽帶來巨大衝擊，為挽救美元、保證美國的財政安全，美國政府開始以國際石油貿易為突破口。

1974年，美國與沙烏地阿拉伯達成協議，美國對沙國出售武器、保障沙國不受以色列侵犯，在此同時，沙烏地阿拉伯所有石油出口需以美元計價，同時將石油出口盈餘用於購買美國債券。

而由於沙國是最大石油輸出國且具影響力，到了1975年，所有OPEC國家皆以美元作為石油唯一計價貨幣，美元也因此重塑了信譽、在國際貨幣金融體系中的地位。

石油美元體系之所以能運作，靠的是一個「政治與安全」的交易：美國為海灣國家提供軍事保護和航道安全，海灣國家承諾石油以美元定價，油元回流美國。白話文來說就是，挑戰到石油美元體系的國家，往往就會引發美國的兵戎相見。

在全球金融體系中，「石油美元」（Petrodollar）長期被視為支撐美國經濟與美元霸權的重要基石。（路透資料照）

石油美元支撐美國財政

不過石油美元體系最核心的機制，在於「資金回流」。產油國將出售石油獲得的美元收入，透過購買美國國債、股票等金融資產回流美國，支撐了美元作為全球儲備貨幣的地位，並強化了美國對全球金融體系的掌控。

美國將原本依賴實體黃金的貨幣信用，轉化為建立在全球石油貿易之上的金融架構。這也代表，其他國家若想購買石油，各國就不得不持有美元。有外媒認為，這一制度設計為美國在過去數十年間，成為支撐美國財政與金融優勢的重要基礎，使美國得以在高赤字環境下仍維持相對穩定的資金來源。

不過分析指出，當前，石油美元體系正面臨地緣裂變、能源轉型與金融科技3重衝擊，這三股力量正從信任基石、物理載體、技術路徑三個層面，持續削弱著石油美元體系的根基。

近期隨著中東戰火的開打，石油美元的地位出現鬆動，傳出有些國家將使用人民幣或其他貨幣結算、交易等。例如《金融時報》指出，中國近年積極推動以人民幣進行能源交易，試圖在國際大宗商品市場中建立替代性的結算體系。

對此美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）地緣經濟研究中心主任費許曼（Edward Fishman）就指出，石油美元體系的終結將對美國銀行體系的影響力產生衝擊。

貨幣泛指社會大眾普遍接受的交易媒介。（示意圖，路透）

人民幣想取代美元非易事

在現代經濟學教科書中，貨幣雖被定義為交易媒介、計價單位和價值儲藏手段，但從國際政治經濟學視角來看，貨幣從來不是中性的經濟工具，而是國家意志的延伸，是地緣政治權力最隱秘也最堅硬的核心。

雖然在3月中旬，外媒報導披露，伊朗與中國試圖終結美元在全球的霸權地位，將人民幣石油結算掛鉤，表示要載有石油貨物通過荷姆茲海峽的船隻，改以人民幣進行結算。

但分析認為，在石油美元體系面臨結構性裂變的宏大敘事中，新興市場貨幣的崛起並非簡單的市佔爭奪，而是一場關於信用構建與技術重構的漫長戰役。而人民幣雖作為全球第二大經濟體的貨幣，要取代美元也並非容易的事。

石油作為全球最大大宗商品，而中東對美元全球儲備貨幣地位的巨大戰略意義不容低估。而分析也指出，面對重重壓力，美國並非坐以待斃，正試圖推動石油美元向「科技美元」或「安全美元」轉型，通過控制全球數位基礎設施、壟斷先進晶片技術，以及強化基於意識形態的軍事同盟，形成一種廣義上的「新美元錨」。

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