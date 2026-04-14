東元扁線馬達2027年量產 續拓商用車市場

東元今日參加2026台北國際汽車零配件展 （TAIPEI AMPA）。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）近年持續拓展電動巴士等商用車市場，供應台灣與海外市場。總經理高飛鳶今日表示，今年看電動車、變壓器成長幅度高，電動載具動力系統營收從5%向上成長；此次展出的新品扁線油冷馬達、整合式電驅橋都將配合車廠、系統廠客戶推進，看好商用車市場未來發展。

東元今日參加2026台北國際汽車零配件展 （TAIPEI AMPA），在電動車領域主要展出扁線油冷直驅馬達與電驅橋2樣新品。東元電機機電事業群總經理王榮邦說明，目前東元策略性聚焦於大型巴士與商用車等利基市場、或攻老爺車改裝業務，乘用車紅海則不主動搶佔。

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王榮邦也說，東元的扁線馬達量產時程規劃在2027年，會配合系統業者、車廠的實際需求推進，今年6月交付樣車，且因東元動力系統的方案齊全，涵蓋傳統的圓線馬達、及高功率密度的扁線馬達，系統客戶的選擇更高，因此可開拓的客戶領域更廣，除既有歐洲客戶、也正在拜訪新客戶詢問是否有特殊機種需求。

東元說明，新品「T Power Pro 400kW扁線油冷直驅馬達」已有國內知名電動巴士業者提出需求，未來可望應用於12米城際電動巴士，並主要瞄準18.5噸以下、7至12米電動巴士市場，因使用油冷散熱，推升槽滿率與散熱效率，帶動功率密度提升25%、重量減少15%、冷卻效率提高32%，整體效能表現顯著提升。

至於「整合式電驅橋解決方案」產品，東元指出，此產品是與歐洲車橋製造商合作開發，已獲得台灣、歐洲及墨西哥車廠表達導入新車型的意向，並預計於今年下半年提供樣車予客戶，進一步推進商業合作進程；此產品最高輸出功率可達250kW、最大扭力可達580Nm以上，滿足多元商用車需求。

東元憑藉70年深厚的機電技術實力，持續擴大電動載具動力系統市場版圖，在台灣電動巴士市場建立領先基礎，也成功打入日本、墨西哥、印度等海外市場，並佈局北美與歐洲商機。東元表示，將發揮動力系統整合優勢，推動交通運輸電氣化與低碳轉型，以更完整的解決方案回應全球運輸產業發展需求。

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