焦點股》光鋐：題材熱度延燒 猛攻漲停

光鋐正透過聚焦感測與車用兩大應用，搭配產品技術延伸策略，掌握LED在新興應用中的用量成長趨勢。（圖取自光鋐官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕光電大展Touch Taiwan上週落幕之後仍然維持題材熱度，隨著大盤攻高，LED族群本週在買盤青睞之下持續發光，其中，LED廠光鋐（4956）在市場資金挹注之下，今日上午11時09分暫報漲停價41.8元，成交量2萬5771張，尚有超過6500張漲停價委買單尚未成交。

市場觀察，今年以來LED產業趨勢隨著面板報價回升、Micro LED與先進封裝題材發酵，逐步與AI基礎設施、光通訊等新應用連動，中長期成長動能的想像空間顯著放大。回顧儘管公司連續4年陷入虧損，仍獲市場正面評價。

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光鋐亦布局Micro LED（微發光二極體）技術，並與面板廠合作開發相關應用。不過該公司坦言，Micro LED仍處於研發與技術成熟階段，距離大規模量產尚需時間，短期營收貢獻有限，現階段仍以感測與車用產品為主要成長動能。

光鋐正透過聚焦感測與車用兩大應用，搭配產品技術延伸策略，掌握LED在新興應用中的用量成長趨勢。儘管短期受毛利率與匯率因素干擾，營運表現承壓，但隨應用端需求持續擴大，後續營運動能仍具回升空間。

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