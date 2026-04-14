中東戰火油價飆！電動車受矚目 汽配車電三展登場

360°MOBILITY Mega Shows汽配、車電、智慧移動三展今開幕。左起為總統府資政沈榮津、貿協董事長黃志芳、電電公會副理事長許介立、經濟部次長江文若。 （記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕串聯汽車零配件、電動車與車用電子三大展覽的「360°MOBILITY Mega Shows」今（14）日於台北南港展覽館1館盛大開幕，外貿協會董事長黃志芳表示，中東地緣政治推升油價，反而讓電動車再次受到市場重視，短期內鋁等原料成本承受壓力，但長期將正面推動電動車、氫能車等新能源車發展。

貿協表示，此次三展吸引來自全球80個國家、逾 2000名國際買主與2000多名國內買主，合計近5000位買主參與。黃志芳提到，去年台灣汽車產業產值達新台幣5000億元，但受到地緣政治衝擊，汽車零配件出口略降至為2146 億元，汽車產業仍為台灣重要主力，本次展覽期間也將舉辦150場媒合洽談會，替廠商爭取訂單。

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另外，今年展覽也設置「AI Car 主題館」、「新能館」等，呼應最新趨勢；並舉辦多場論壇，聚焦新科技與地緣政治下的產業發展。黃志芳特別提到，今年也規劃「USA Day」，邀請美國多州官員與業者分享市場資訊、法規與準則，回應關稅等議題。

黃志芳也說，台灣整車在國際市場競爭力相對較弱，但因半導體、資通訊與軟硬體整合能力，台灣在車用電子領域具相對優勢，能與全球主要大廠及通路商連結、開拓市場。

電電公會副理事長許介立也說，電電公會將在海外建造TEEMA科技園區，支援全球製造和供應鏈部署，先是聚焦在墨西哥、波蘭、美國和印度，計劃包括整合電動車生態系統。他提到，AI人工智慧正從雲端轉移到車載系統，車輛正是集人工智慧、通訊和能源管理於一體的智慧行動運算平台，競爭指標已包括運算能力、軟體能力、數據和治理，台灣擁有完善的生態系統，涵蓋先進晶片製造、通訊模組、感測器、電源管理、散熱解決方案等，這次展覽可以凸顯台灣生態系統的優勢。

經濟部次長江文若致詞也說，三大展覽不只是台灣車輛與民間產業的重要展示平台，更是連結全球智慧移動產業、展現創新實力的重要舞台，政府在「AI新十大代」建設政策中，推動量子、矽光子、機器人等前瞻產業技術發展，經濟部也成立了產業競爭力輔導團，整合多項措施推動AI數位轉型，積極將AI導入各項產業，其中也包括車輛產業，讓汽車不只是交通工具，而是升級成為智慧移動的平台。

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