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輝創電子AMPA展出AI Camera 以智慧座艙搶攻市場

2026/04/14 10:59

2026 台北國際汽機車零配件展（AMPA）今天在南港展覽館舉行，汽車電子廠輝創電子（6722）本次參展聚焦「邊緣運算感測」與「智慧座艙安全」技術，現場展示邊緣運算 AI 影像辨識系統、77GHz 商用車死角偵測雷達及 60GHz 艙內感知雷達。（輝創提供）2026 台北國際汽機車零配件展（AMPA）今天在南港展覽館舉行，汽車電子廠輝創電子（6722）本次參展聚焦「邊緣運算感測」與「智慧座艙安全」技術，現場展示邊緣運算 AI 影像辨識系統、77GHz 商用車死角偵測雷達及 60GHz 艙內感知雷達。（輝創提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕2026 台北國際汽機車零配件展（AMPA）今天在南港展覽館舉行，汽車電子廠輝創電子（6722）本次參展聚焦「邊緣運算感測」與「智慧座艙安全」技術，現場展示邊緣運算 AI 影像辨識系統、77GHz 商用車死角偵測雷達及 60GHz 艙內感知雷達。

輝創電子表示，展示的「邊緣運算 AI 影像辨識系統（Edge AI Camera）」，核心設計在於將辨識任務整合於感測前端。該技術直接在攝像頭端完成物件辨識與追蹤，能有效減輕車身中央主機的運算負擔。

此架構能與低階ECU協同作動，在提升誤踩油門抑制（ACPE）與低速緊急煞車（Ls-AEB）精準度的同時，為車廠提供具備靈活性與成本優勢的系統選擇。

因應歐盟通用安全法規（GSR）對於商用車安全系統的強制性要求，輝創推出符合 UN ECE R151規範的 77GHz 毫米波雷達方案。

該系統具備150度水平偵測視角與60公尺的偵測範圍，專為解決大型車輛轉彎時的側邊盲區問題。透過精準的偵測能力，此技術協助商用車廠符合國際安全標準，強化行駛過程中的主動防護能量。

在智慧座艙領域，輝創推出60GHz艙內感知雷達。該產品利用射頻感測技術，可精準偵測乘客的微小動作與生命體徵（如呼吸、心跳）。

單一感測器即可支援兒童遺留偵測（CPD）與駕駛疲勞監測（DMS）。相較於光學影像方案，雷達感測不涉及視覺圖像紀錄，能確保乘客隱私，且偵測效能不受環境光照影響。

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