85℃爆紅杜拜巧克力蛋糕帶路 搶攻母親節商機

搶攻母親節商機，美食-KY（2723）旗下85℃以爆紅的「杜拜巧克力」千層蛋糕帶路，今年預計賣出5.3萬顆主題蛋糕，挹注3700萬元業績，較去年同期成長2%。（85℃提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻母親節商機，美食-KY（2723）旗下85℃以爆紅的「杜拜巧克力」千層蛋糕帶路，今年預計賣出5.3萬顆主題蛋糕，挹注3700萬元業績，較去年同期成長2%。

美食-KY表示，「杜拜巧克力」曾在全台掀起搶購熱潮，食材麵包絲一度出現缺貨情況，今年母親節延續「杜拜巧克力」熱潮推出蛋糕版本，8吋特價1480元，全台限量供應5000顆，期帶動母親節檔期買氣。

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同時推出6款主題蛋糕，預購價85折後每顆售價落在560元至780元間，其中「玫瑰蜜語」以花束造型呈現象徵送給媽媽的一束花；「熊愛媽咪」則以溫馨小熊點綴蛋糕，造型可愛；「甜蜜名媛包」則以精品包包造型設計，粉嫩時尚吸睛。

即日起至5/10只要在85 Cafe APP註冊會員購買任一母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話，即自動參加抽獎，獎品有iPhone 17 256G （2名）、韓國NO.1美容儀 AGE-R Booster Pro （4位），共計6名。

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