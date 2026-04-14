台灣被點名！歐盟將大砍免稅進口鋼鐵額度 受波及國家名單曝

歐盟達成初步協議，將鋼鐵進口量減少近一半，並對過量進口徵收50%的關稅。（示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，歐盟達成初步協議，將鋼鐵進口量減少近一半，並對過量進口徵收50%的關稅，以保護歐盟鋼鐵業免受其他地區產能過剩的影響，包括台灣、南韓、中國等主要進口來源國恐受影響。

根據報導，由於美國川普政府對歐盟鋼鐵課徵50%關稅，歐盟鋼鐵產能降至65%。為了促使歐盟的鋼鐵產能提升至8成，歐洲議會與歐盟執委會達成初步協議，將進口鋼鐵量限制在每年1830萬噸，比2024年減少47%，並將配額外關稅翻倍。

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據悉，歐盟去年主要的進口鋼鐵來源包括土耳其、南韓、印尼、中國、印度、烏克蘭和台灣。

自川普第一任期以來，歐盟便對境內生產鋼鐵實施保護措施，包括進口配額及超出配額外的部分徵收25%關稅。然而在WTO規範下，此措施必須於今年6月30日到期。

歐盟去年10月提出延長保護歐盟鋼鐵的新措施，並表示自2008年以來，歐盟鋼鐵業已經失去了約 10 萬個工作崗位，如果不延長限制措施，產量還會進一步下降。

根據報導，新措施將進一步追查進口鋼鐵的冶煉與澆鑄地，以防止規避規則的行為。此外，歐洲各國也承諾將迅速逐步淘汰來自俄羅斯的鋼鐵進口，可能在2028年9月前完成。

歐洲議會和歐盟理事會將對此新措施協議展開投票，通過後才能生效實施。

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