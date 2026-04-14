美封鎖伊朗港口！油輪成功搶通關 荷姆茲海峽最新動態一次看

美國已對伊朗港口實施封鎖行動，海上對峙風險迅速升高。資料照。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國已對伊朗港口實施封鎖行動，海上對峙風險迅速升高。根據全球貿易數據與分析平台Kpler公布的船舶追蹤資料，在川普政府對伊朗航運實施封鎖措施即將生效之際，週一（13日）下午仍有一艘油輪通過荷姆茲海峽。

《CNN》報導，該油輪名為「Elpis」，註冊地為葛摩（Comoros），當時為部分載貨狀態。這艘船因涉及伊朗石油的「買賣與運輸」，於2025年遭美國列入制裁名單，被認定屬於伊朗「影子船隊」的一員。

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另一方面，一艘註冊於波札那的油輪「Ostria」在試圖穿越荷姆茲海峽時選擇中途折返。根據《CNN》檢視Kpler數據，該船在川普設定的封鎖期限生效後僅41分鐘即掉頭，並將原本目的地由阿曼改為阿拉伯聯合大公國。

封鎖措施生效數分鐘後，另一艘油輪「Rich Starry」在葛希姆島（Qeshm Island）外海回報船況為「漂航」（Drifting），顯示其已暫停航行，未再繼續穿越荷姆茲海峽。

此外，在美國封鎖行動啟動前數小時，航運數據已顯示這條關鍵水道的通行船隻數量明顯減少。

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