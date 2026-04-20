LTN經濟通》貴如金賤如土 卻是全球經濟關鍵

2020年4月，國際原油嚴重供應過剩，一度有多達1.6億桶原油閒置於海上的油輪。（彭博資料照）

新冠疫情期間 曾出現負油價

〔財經頻道／綜合報導〕美國和以色列對伊朗發起戰爭後，由於能源關鍵要道荷姆茲海峽運輸受阻，國際油價出現劇烈波動，突破每桶100美元，更一度逼近每桶120美元的水準，高油價引發全球關注，市場擔心高油價將威脅經濟成長、再次引發通膨，為全球經濟前景添變數。部份人士更預測，高油價恐成為未來的「新常態」。

回顧歷史，國際石油市場過去曾出現史無前例的「負油價」。受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情引發的供應過剩影響，美國原油期貨在2020年4月20日歷史上首次跌破0美元，出現「負油價」，收盤價驚見每桶-37.63美元，絕望的交易員甚至不惜賠錢拋售原油。

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2020年，由於疫情快速在世界傳播，各國政府紛紛下令限制非必要外出，全球數十億人被迫居家隔離以減緩病毒擴散，原油的實體需求迅速下降，造成全球供應過剩，煉油廠、儲油設施、管線甚至遠洋油輪都裝滿了原油，卻無處消耗。

交易員瘋狂拋售即將到期的美國原油期貨合約，當天紐約西德州中質原油暴跌55.90美元，跌幅達306％，收每桶-37.63美元，盤中一度觸及每桶-40.32美元的歷史低點。

Rystad Energy石油市場分析師狄克森（Louise Dickson）表示，這就像試圖解釋一些史無前例、看似不真實的事情，對一些營運商來說，與其花幾十塊處理掉他們生產的石油，不如付出高昂的停產成本甚至破產成本。

受到疫情封鎖影響，2020年，美國原油期貨出現歷史上首次「負油價」。（路透資料照）

儲油槽爆滿 交易員不計代價拋售原油

煉油廠的原油處理量遠低於正常水準，導致數億桶原油湧入全球各地的儲油設施，貿易商甚至要租用油輪，專門來裝載這些過剩的原油。根據當時的資料顯示，全球各地一度有多達創紀錄的1.6億桶原油閒置於海上的油輪。

前一次儲存在海上的原油總量接近這一水位要追溯到2009年金融海嘯最嚴重時期，當時貿易商在海上存放超過1億桶原油，直到經濟開始復甦才卸貨。

對於一些生產商而言，從長遠來看，花錢賣掉自己的石油，比起停產或找地方存放源源不絕的石油來說更划算，許多生產商擔心，關閉油井可能會對設施造成永久損害，使其未來失去經濟價值。

除此之外，也有一些交易員購買石油期貨合約，押注價格走勢，他們並不打算真的接收原油，一旦價格暴跌，就可能因此陷入困境，面臨尋找儲存場所或虧本出售的兩難。而日益嚴重的供應過剩，也使得儲存空間變得稀缺，且成本不斷攀升。

美伊衝突持續延燒，國際油價劇烈波動。（歐新社資料照）

伊朗戰爭衝擊 原油供應短期難恢復

反觀現在，美伊衝突持續延燒，伊朗控制荷姆茲海峽，並屢次攻擊波斯灣沿岸的能源基礎設施，開戰後原油價格迅速突破每桶70美元，隨後持續攀升至80美元、90美元甚至來到每桶100美元上方，現在也有愈來愈多的分析人士認為，即使戰事趨緩，油價短時間內恐怕也很難回落。

分析師指出，即使荷姆茲海峽在明天立刻重新開放，市場也不應該指望供應很快就會恢復，原因有幾個，首先，部份油井停產，恢復生產需要一定時間。其次，荷姆茲海峽存在很嚴重的物流延宕問題，即使立刻開放，所有滯留海峽的船隻要離開也需要相當長的時間。

最後，分析師提到，部份能源基礎設施也遭到戰火襲擊，可以看到煉油廠受到影響、輸油管受到影響，石油儲存能力也受到影響。經濟學家表示，衝突爆發前，中東煉油廠的日產量約為2600萬桶，目前，煉油廠的日產量預估接近1600萬桶，這代表由於基礎設施遭到破壞，每天約有1000萬桶的煉油產量受到影響。

分析師預估，即使荷姆茲海峽重新開放，油價恐怕也很難快速回落。（路透資料照）

荷姆茲海峽仍將左右油價

展望未來，美國能源情報署（EIA）日前上調了2026年平均油價預測，報告稱，荷姆茲海峽的運輸中斷對全球能源供應產生了不利影響。

衝突爆發前，市場受到供應過剩和庫存上升的雙重壓力，預計未來兩年，非OPEC+產油國的強勁成長，以及OPEC+更高的產量目標將超過需求。然而，伊朗戰爭和戰火導致的停產改變了市場格局，促使油價上漲。

EIA表示，3月布油現貨價格平均為每桶103美元，比2月上漲了32美元，4月2日單日平均價格更來到將近128美元。報告預估，中斷情況將持續到2026年底，繼續對價格構成壓力，即使荷姆茲海峽恢復航運，油輪運輸和貿易航線的長期中斷仍可能需要一段時間才能解決，而再次中斷的風險預計將使價格居高不下。

EIA在短期能源展望中，將布蘭特原油平均價格預測從每桶78.84美元上調至96美元，同時將紐約西德州中質原油價格預測從73.61美元上調至87.41美元。EIA預估，2027年，布蘭特原油平均價格為每桶76.09美元，紐約西德州原油平均價格為每桶72.43美元。

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