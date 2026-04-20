＜財經週報-低軌衛星＞LEO 供應鏈新藍海：昇達科、萊德光電紅利穩定

記者王憶紅／專題報導

網通廠商中打入低軌衛星（LEO）主體供應鏈廠商，有昇達科（3491）、萊德光電-KY（7717）等。業者指出，衛星本體的元件，必須要通過外太空的環境測試，難度較高，因此毛利率也相對較高，且低軌衛星壽命相對較短，通常為5到7年，有定期汰換需求，由於有「新建+汰換」，對供應鏈廠商形成長期、穩定的需求支撐。

昇達科在手訂單大爆發 今年邁入高速成長期

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昇達科在LEO市場具備關鍵零組件製造技術，不論是衛星酬載（Payload）、地面站（Gatway）、使用者終端（UT）均有多樣產品已量產供貨給客戶，目前低軌衛星元件出貨品項已超過30個。昇達科日前指出，目前在衛星上應用的元件占公司營收比重從去年的70%提升到今年的75%，地面站貢獻營收占比則從去年的30%，降到25%，除衛星通訊酬載已經打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星間鏈路（ISL）、「手機直連衛星（Direct-to-Cell）」也打入衛星主體、開始出貨。

昇達科2026年低軌衛星營收可望成長150%，在手訂單已達18億元，將在6月底前出貨完畢，全年來自低軌衛星營收占比將升至80%。

萊德光電-KY則受惠低軌衛星營運商導入衛星間雷射通訊，萊德光電指出，一顆衛星的雷射通訊終端LCT需要3-4個，太空資料中心更需要6個，萊德光電目前在LCT光放大器內的零組件中出貨6-7個產品，包括合束器、光纖隔離器等，而由於每家客戶設計不一樣、驗證周期很長，一經客戶採用，就不容易被取代。萊德光電今年第一季衛星訂單已較去年同期倍增外，訂單能見度也已看到第二、三季。

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