「給我土耳其最美的女人當老婆、外加300億元」這國將軍發最後通牒威脅斷交

烏干達國防總司令穆胡齊·凱內魯加巴在X發文說：「土耳其須給我10億美元之外，我還想娶那個國家最漂亮的女人做妻子。」（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕烏干達國防總司令穆胡齊·凱內魯加巴（Muhoozi Kainerugaba）將軍（也是烏干達總統約韋里·穆塞韋尼（Yoweri Museveni）的兒子）週日（12日）向土耳其發出一份最後通牒。他在社群媒體X說：「土耳其須給我10億美元（約台幣317億元）之外，我還想娶那個國家（土耳其）最漂亮的女人做妻子。」他也表示，如果他的條件在30天內無法滿足，他將與土耳其斷絕外交關係。

凱內魯加巴在一系列貼文中，指責土耳其從索馬利亞的基礎設施和港口交易中獲利，而烏干達軍隊卻花了近二十年時間與索馬利亞作戰，烏干達也花數十年時間提供安全力量打擊青年黨武裝分子。烏干達軍隊​​幫助土耳其在索馬利亞獲得經濟利益，包括控制摩加迪沙港口和機場項目，這些項目為土耳其帶來了數億美元的收入。

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凱內魯加巴寫道：「真正的問題是土耳其！我們一直等著他們重整旗鼓，但結果呢！我們將在未來30天內終止與土耳其的一切外交關係」。「我們還要封鎖他們的航空公司！」他在另一篇文章中補充道。

不過，在遭到外界強烈抨擊後，該貼文已被刪除。

凱內魯加巴指揮烏干達人民國防軍特種作戰司令部。他以在社交媒體上發表的挑釁性和爭議性言論，以及在中東戰爭中對以色列公開支持而聞名。

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