LTN經濟通》太子集團瓦解 引爆柬埔寨金融崩盤？

柬埔寨亞太發展銀行（APD Bank）於3月中旬爆發一波恐慌性提款潮，（圖擷取自X平台/@pponthegrounds）

柬埔寨接連4家銀行發生擠兌

〔財經頻道／綜合報導〕柬埔寨亞太發展銀行（Asia-Pacific Development Bank，APD Bank）於3月中旬爆發一波恐慌性提款潮，因該行轉帳支付及存取款等業務無預警暫停，引爆存戶恐慌情緒，數百名憂心的存戶湧入柬埔寨亞太發展銀行的金邊分行，儘管監管機構迅速出面保證，柬埔寨銀行體系整體仍維持穩健運作，但這已經是近幾個月來，繼太子銀行（Prince Bank）、匯旺金融體系（Huione）和熊貓銀行（Panda Bank）後，柬埔寨第4家暴發擠兌和業務停擺的金融機構，凸顯市場信心脆弱。

柬埔寨亞太發展銀行的這波擠兌潮發生於3月16日，當時大批客戶聚集在分行外，要求提領存款。起因是該行的部分服務一度暫停，網路流傳的影片與照片進一步放大市場恐慌，排隊人潮迅速增加，擔憂情緒在存戶間蔓延。

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柬埔寨亞太發展銀行隨後說明，此次中斷主因預定的系統維護所致。然而，在近期銀行倒閉事件陰影仍存的情況下，即使只是短暫服務中斷，也足以引發市場對該行財務狀況的疑慮。

柬埔寨國家銀行（National Bank of Cambodia, NBC）強調此次提款潮主要反映民眾焦慮情緒，並非金融體系出現結構性問題。NBC行長塞利（Chea Serey）強調，柬埔寨銀行業整體仍然穩定，絕大多數金融機構持續正常營運，並呼籲存戶保持冷靜，避免受市場傳言影響，給予時間讓問題解決。

此次柬埔寨金融市場不安，部分也受到一系列與洗錢、詐欺有關的事件影響。今年稍早，NBC因財務狀況不佳，撤銷熊貓銀行營運執照，該行被指與洗錢與詐騙資金流存在關聯；此外，太子銀行則因涉嫌詐欺，被柬埔寨央行下令強制清算；匯旺體系則被被美國財政部認定為「洗錢機構」，柬埔寨央行隨後撤銷旗下匯旺支付（Huione Pay）執照。

儘管個別銀行事件對市場信心造成衝擊，但當局認為整體金融體系仍屬穩健，而未來能否重建信任，除了仰賴財務實力，更取決於資訊透明與有效溝通。

NBC行長塞利（Chea Serey）強調，柬埔寨銀行業整體仍然穩定，絕大多數金融機構持續正常營運。（彭博）

詐騙集團瓦解 太子銀行率先擠兌

美國司法部去年10月起訴柬埔寨公民、太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢；美國財政部也指控太子集團控股為跨國犯罪組織（TCO），並向這個組織中的146個實體和個人目標實施制裁。

這導致集團旗下的太子銀行爆發嚴重擠兌，而出生在中國的陳志於年初落網，被遣送回中國，柬埔寨不只剝奪陳志的柬埔寨國籍，NBC也將太子銀行給清算。

無獨有偶，美國財政部另外指控柬埔寨的匯旺集團（Huione Group）涉嫌替北韓駭客和東南亞詐騙網路在內的跨國犯罪組織洗錢，並且實施制裁，匯旺集團是太子集團的子公司，董事長李雄已於4月1日被逮，並從柬埔寨押解回中國。據稱，匯旺集團旗下包含匯旺擔保、匯旺支付、匯旺娛樂等3個涉罪業務。2021年8月至2025年1月期間，該集團洗錢至少40億美元，客戶包括北韓駭客和東南亞詐騙集團。

匯旺集團雖然把匯旺支付更名為H-Pay，但在當地媒體報導改名消息數日後，隨即撤下新招牌；同時，該公司去年12月因暫停提款引發擠兌潮，客戶資金出現大規模提領需求。

1名用戶向柬國媒體《CamboJA News》表示，4月1日當天，許多人湧入位於西港（Sihanoukville、施亞努市）的H-Pay分支機構以及其金邊總部，試圖提領現金，但最終未能成功。

受太子集團涉嫌從事跨國電信詐騙與洗錢的因素，NBC已將太子銀行給清算。（法新社）

熊貓銀行也與太子銀行存在關聯

至於熊貓銀行，《CamboJA News》發現，熊貓銀行與匯旺支付在高層管理與董事結構上存在重疊，此外熊貓銀行的高層亦與太子銀行存在關聯。熊貓銀行現任執行長張金順（Cheong Kim Soon，音譯）曾於2019年擔任太子銀行營運長；柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）的堂兄洪杜（Hun To）曾任熊貓銀行董事至2024年，洪杜同時亦曾擔任匯旺支付董事，但他否認其企業與網路詐騙有任何關聯。

在清算太子銀行後，NBC迅速把熊貓銀行列入清算，但弔詭的是，NBC並未說明此次清算熊貓銀行的決定，是否與非法資金疑慮或其與遭制裁支付機構的關聯有直接關係，

部分熊貓銀行存戶則表達憂慮，並將此情況與匯旺支付去年12月因流動性問題暫停提款後的擠兌潮相提並論。

一名不願具名的熊貓銀行客戶表示：「我希望央行能更清楚地解決這個問題，目前我真的不知道該怎麼辦。」她指出，自己之所以選擇該銀行，是因其提供最高達10%的利率；熊貓銀行亦對外宣稱擁有「柬埔寨最高利率」。

在國際打擊跨國金融犯罪壓力持續升高的背景下，柬埔寨當地金融機構接連出問題，已逐步演變為影響市場信心的系統性風險訊號，儘管官方強調金融體系基本面穩健，但在洗錢、詐騙與高利吸金疑慮交織之下，柬埔寨當地投資人與存戶對金融業透明度與監管有效性的信任正面臨嚴重考驗。

在國際打擊跨國金融犯罪壓力持續升高的背景下，柬埔寨當地金融機構接連出問題，已逐步演變為影響市場信心的系統性風險訊號。圖為使用柬埔寨瑞爾（KHR）交易的當地攤販。（彭博）

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