智利櫻桃在中國崩潰 出口商痛訴被坑原因

智利櫻桃在中國市場遭遇重大損失，櫻桃國際行銷商直言不諱地痛訴指出，主要原因是中國進口商人為操縱價格。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃在中國市場遭遇重大的損失，櫻桃國際行銷商直言不諱地痛訴指出，主要原因是中國進口商人為操縱價格，還有出口商、進口商和生產商共同一系列錯誤決策造成。

智利出口商Exportadora San Andrés商務經理兼合夥人René Wünkhaus在San Jorge Packaging舉辦的「攜手共創工業 2.0」活動上發表講話，他指出，櫻桃產業總共損失3.76億美元。這是由於出口商、進口商和生產商共同犯下的策略錯誤所造成。

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Wünkhaus指出，上個產季智利出口了1.138億箱櫻桃，低於最初預測的1.31億箱。雖然與去年相比略有下降，但出口量仍然很高，尤其考慮到87%的出口集中在中國。

他解釋說，最初令人樂觀的因素之一是銷售窗口期延長，提前收割可以更好地分配貨物，避免市場飽和。然而，這並沒有轉化為更好的結果。 「恰恰相反，市場最終崩潰」。

Wünkhaus解釋說，根據預期，由於對中國發貨量下降9%，離岸價應該會上漲約13.5%，平均每箱價格達到約25美元。然而，實際情況卻截然不同：平均價格下降至21.2美元。主要原因是：中國進口商人為操縱價格。Wünkhaus表示， 「從12月底到1月初，價格毫無道理地上漲，從180-190元漲到220元（人民幣）以上，而產品品質和需求都沒有變化」 。

Wünkhaus表示，價格上漲導致銷量下降。「賣出去的東西少了，水果卻不斷積壓。」他還補充說，水果是易腐品，隨著堆積不斷變質，市場參與者被迫不惜一切代價將變質的水果低價促銷。「在某些情況下，櫻桃每盒的售價不到100元人民幣，甚至接近50元，遠低於預期水平」。





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