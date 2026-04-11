布蘭特原油創2022年以來最慘跌勢 市場關鍵一次看

國際油價週五（10日）收低。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在伊朗與美國即將展開旨在達成永久停火的談判前夕，國際油價週五（10日）收低，並創下自2022年以來最大單週跌幅。

儘管攻擊行動仍在持續，且經由荷姆茲海峽的石油運輸仍大幅受限，市場對沙烏地阿拉伯潛在供應中斷的憂慮依舊存在，但國際原油期貨價格仍徘徊在每桶約100美元附近；實體市場價格則觸及歷史新高。

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布蘭特原油期貨下跌72美分，或0.8%，收在每桶95.20美元，本週累計下跌12.7%。此一跌勢主要出現在伊朗與美國於週二在巴基斯坦斡旋下達成為期2週的停火協議後，引發市場大幅拋售。這也是布蘭特原油自2022年8月以來最大單週跌幅。

美國西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.30美元，或1.3%，收在每桶96.57美元，本週跌幅達13.4%，為2020年4月新冠疫情封鎖期間以來最大單週跌幅。

德國商業銀行分析師週五在報告中指出：「石油市場的關鍵問題在於，荷姆茲海峽的船運能否會恢復？目前來看，尚未出現任何恢復跡象，若波斯灣石油供應持續受阻，油價很可能再次上漲。」

在伊朗警告船隻須航行於其領海範圍內之際，通過荷姆茲海峽的船舶流量仍不到正常水準的10%。船舶追蹤數據顯示，過去一天內通行該海峽的船隻多與伊朗有關。

一名伊朗官員於4月7日向《路透》表示，伊朗希望在和平協議下對通行荷姆茲海峽的船隻收取費用。西方領袖與聯合國航運機構已對此構想表達反對。

整個波斯灣地區已有超過60項能源基礎設施遭無人機與飛彈攻擊。根據摩根大通全球大宗商品研究主管卡涅娃（Natasha Kaneva）週四（9日）發布的報告，儘管多數攻擊預料不會造成長期中斷，但至少有8座設施面臨漫長的修復期。

美國能源資訊署（EIA）本週稍早報告指出，由於儲存空間趨緊，中東產油國3月關閉約每日750萬桶原油產能，預估4月將增至每日910萬桶。

分析師指出，伊朗戰爭對全球原油供應造成的重大衝擊，預計將使今年石油市場轉為供應短缺，徹底扭轉先前對供給過剩的預期。

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