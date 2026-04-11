「預判」中工公司派花招 寶佳提前分案拚速裁定

市場派堡新投資委任林正疆律師、葉建偉律師今天上午到台北地檢署遞狀，控告中工董事會成員涉犯證交法特別背信罪。（堡新提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕隨著5月21日股東常會接近，中工經營權之爭到了「近身肉搏」階段。據透露，中工公司派10日下午約2時召開董事會，決議剔除市場派所有提名董事候選人，但遲至晚間才公告︰而市場派「預判」其花招，早在本周二就提具急迫性理由、請求優先分案，聲請「定暫時狀態處分」，商業法院受理在案，才能在最短時間於13日上午開庭；另市場派今早也到北檢，以背信罪具狀告發中工相關董事違反善良管理人注意義務。

拖到股東會後 贏了官司輸了裡子

寶佳陣營人士表示，公司派利用董事會審查權（事實上只能形式審查）剔除「市場派」提出董事候選人名單，是常見的防禦手段，因此針對市場派可能手法早進行沙盤推演。原則是事前救濟，即聲請「定暫時狀態假處分」，絕對不能拖到事後救濟，即提起「撤銷股東會決議」或「決議無效」之訴，那結果可能是官司打贏了、但董事會任期也結束了。

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因此股東常會召開30天前，雙方攻防將進入第一波高潮。該人士透露，在中工10日召開董事會前，就預判公司派可能花招，提前向商業法院請優先分案，並且預定記者會地點、第一時間反駁公司派，怎料公司派刻意拖到晚間才公告，就是想讓對手措手不及，其實市場派早就預判所有可能。

市場派今早將先到北檢具狀告發中工董事會違法剔除股東提名，涉犯證交法「特別背信罪」，隨後再由律師代表召開記者會表明嚴正立場，捍衛股東合法權益。

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