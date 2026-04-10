伊朗想強索荷姆茲「買路財」！英媒曝1殘酷現實

英媒認為，伊朗想要收取荷姆茲海峽的過路費，恐遭船東抵制。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗持續控制荷姆茲海峽，並宣布途經荷姆茲海峽船隻的替代航線，新的航線名為「德黑蘭收費站」，傳出伊朗對石油收取「過路費」，每桶石油至少 1 美元（約台幣31.7元），對於最大的油輪，每艘船的通行費則達 200 萬美元（約台幣6340萬）。英媒直言，伊朗的計劃可能引發船東抵制，導致荷姆茲海峽實質關閉。

伊朗海事部門發布重新制定的荷姆茲海峽船舶交通方案，旨在「避開水雷」。新替代航線引導入境船隻走格甚姆島（Qeshm）和拉拉克島（Larak）之間的路線，這條路線被稱為「德黑蘭收費站」，由革命衛隊監管。新的出境船隻通道位於拉拉克島以南，在伊朗水域內，便於革命衛隊進行「護航」、登船檢查和船舶身份驗證。

請繼續往下閱讀...

伊朗革命衛隊公布途經荷姆茲海峽的船隻替代航線。（圖取自 Shanaka Anslem Perera x帳號）

《每日電訊報》10日報導，「德黑蘭收費站」目的是確保船舶已向伊朗支付費用。據悉，伊朗對石油徵收通行費，每桶石油至少 1 美元。對於最大的油輪，每艘船的通行費則高達 200 萬美元，具體金額取決於船隻所屬國的友好程度，預計可在未來五年內為德黑蘭帶來 5000 億美元的收入。

報導指，由於風險很高，許多船東可能也會完全抵制「德黑蘭收費站」，導致荷姆茲海峽實質關閉。物流專家 Xeneta 貨櫃航運分析師桑德（Peter Sand）表示，該航線無法應付戰前每天 125 艘船的過境量。

桑德說，「他們（伊朗）人為地製造一個瓶頸，航道變得更窄了，而且沒有劃分進出港航道，你不可能只在這些領海內完成以前通過海峽的航運量。」他表示，伊朗這樣做是為了讓事情變得更複雜，確保完全掌控局面。如果他們對某艘船有所疑慮，寧願直接拒絕，但他們正處於戰爭狀態，規則形同虛設。

勞氏日報高級風險與合規分析師迪亞昆（Bridget Diakun）表示，衝突期間試圖走拉拉克島航線的船舶，經常以混亂的方式航行。他稱，我們看到一些船隻掉頭等待許可，其中包括一艘俄羅斯貨船，它不得不等待大約一周，還有兩艘與卡達有關的液化天然氣運輸船，它們最終也掉頭了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法