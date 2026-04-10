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英特爾亞太及日本區副總裁暨總經理由他出任

2026/04/10 16:55

英特爾宣布任命Santhosh Viswanathan為亞太及日本區（APJ）副總裁暨總經理。（英特爾提供）英特爾宣布任命Santhosh Viswanathan為亞太及日本區（APJ）副總裁暨總經理。（英特爾提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕英特爾宣布任命Santhosh Viswanathan為亞太及日本區（APJ）副總裁暨總經理。Viswanathan的領導範圍將從印度擴大至亞太及日本區，以整合的管理架構領導英特爾在該地區的業務成長、品牌策略和客戶關係。

英特爾表示，Viswanathan將負責推動業務成長、深化與客戶和合作夥伴的關係，同時加速英特爾在這個快速發展與多元化的區域落實關鍵策略。

英特爾指出，Viswanathan在英特爾服務逾二十年，擁有橫跨多個市場的豐富經驗。近期擔任英特爾印度副總裁暨總經理期間，在強化印度作為公司關鍵成長引擎方面扮演了重要的角色。在此之前，他除了在亞太及日本區擔任過多個區域領導職務之外，還負責英特爾在東南亞、澳洲和紐西蘭的營運。

在職涯早期，Viswanathan曾擔任美國英特爾的全球營運總監，負責全球銷售組織的銷售營運策略與規劃，並參與了多項跨市場的重要轉型計畫。

英特爾亞太及日本區副總裁暨總經理Santhosh Viswanathan表示，亞太及日本區是世界上最多元且成長最快的地區之一，其優勢在於其人才、合作夥伴和技術生態系。他很高興能承擔這項重大職責，並與團隊和客戶密切合作，持續開創新機會、推動業務成長，並在區域內創造長期價值。Viswanathan擁有工業工程與管理學位以及企業管理碩士（MBA）學位。

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