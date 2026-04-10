上億遺產稅未繳 2筆竹科數土地遭法拍

行政執行署新竹分署指出，新竹市有上億元遺產稅未繳，結果15名子女及孫子女繼承竹科2筆數千萬元土地，將法拍。（行政執行署新竹分署提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市1名婦人繼承配偶百餘筆遍布新竹縣市的不動產，該名婦人逝世後，其子女及孫子女共15人繼承多筆不動產及4000萬元的剩餘財產差額分配後，應上繳上億元的遺產稅，對於婦人的遺產部分，繼承人不服，提起行政救濟，遭最高行政法院駁回確定，法務部行政執行署新竹分署近期將拍賣該名婦人名下2筆鄰近竹科園區的都市計畫住宅區土地，土地價值超過數千萬元，預計5月5日拍賣。

行政執行署新竹分署表示，依拍賣公告所載，該2筆土地地號為新竹市金山段723、724號，屬都市計畫的住宅區，其上無建物，現場是畫有停車格的停車場。723地號土地位在金山18街2-3號對面的停車場，724地號土地則位在金山北一街118號對面的停車場。且依據新竹市府函文，該2筆土地從97年8月16日起至今由土地所有權人無償提供作竹市公共停車場使用。

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其中，723地號土地共分7個標別，其中5個標別權利範圍為1/11，每標底價1074萬7000元，另2個標別權利範圍1/22，每標底價537萬6000元；724地號也分為7個標別，其中5個標別權利範圍為1/11，每標底價為1677萬9000元，另2個標別權利範圍1/22，每標底價839萬2000元。依Google地圖所示，該筆土地距新竹科學園區約10分鐘車程，附近有聯發科技總部、世界先進二廠、采鈺科技股份有限公司、台灣積體電路製造12廠、聯華電子股份有限公司等科技公司或廠房。

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