AI晶片供不應求 路透：Anthropic正在考慮自研晶片

知情人士表示，Anthropic正在考慮自主研發AI晶片。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士稱，AI實驗室Anthropic正在探索設計自己晶片的可能性，因為該公司及競爭對手正在應對AI晶片短缺的問題，而AI晶片對於驅動和研發更先進的AI系統而言相當重要。

《路透》報導，根據2名知情人士和一名了解Anthropic公司計劃的人士透露，這項計劃還處於早期階段，該公司最終可能只會購買AI晶片而不會自行設計。其中1名知情人士提到，公司尚未確定具體設計方案，也沒有組件專門的團隊負責這項專案。

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Anthropic本週稍早表示，AI模型Claude的需求在2026年加速成長，公司的年收入現在已超過300億美元（約新台幣9541.5億元），高於2025年底的約90億美元（約新台幣2862.45億元）。

Anthropic使用多款晶片，包括Google設計的TPU（張量處理器）和亞馬遜（Amazon）的晶片，來開發和運行AI軟體和聊天機器人Claude。

本週稍早，Anthropic和Google以及博通（Broadcom）簽署了一項長期協議，博通也參與了TPU的設計。這項協議建立在該公司承諾投資500億美元（約新台幣1.59兆元）加強美國運算基礎設施的基礎上。

Anthropic的討論與大型科技公司正在進行的類似努力相呼應，包括Meta和OpenAI在內的這些公司正在尋求設計自己的AI晶片。

根據業界人士透露，設計一款先進的AI晶片可能需要花費約5億美元（約新台幣159.02億元），因為公司需要聘請技術嫻熟的工程師，並投入資金以確保製造過程中沒有缺陷。

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