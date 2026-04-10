黃崇仁缺席力積電股東會，副董謝再居預告明年可配息。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）股東常會今（10）日登場，董事長黃崇仁缺席，由副董事長謝再居代理主持，謝再居指出，董事長因腳走路不方便，今天無法來主持股東會，但他說明年一定會來，力積電去年虧損，董事會決定股東股利與員工分紅皆歸零，預期今年將會賺不少，明年也一定可配發股利。對於小股東問股價會到多少的議題，謝再居認為不方便回答，還笑請小股東「饒我一命」。

小股東關切第一季獲利，謝再居表示，因３月收到美光買廠大收入，但第一季獲利要提列員工分紅，這是營運成本的一部份，還需跟會計師討論確認，等4月21日法說會公布財報就可揭曉。財務長邵章榮則指出，本業獲利下半年會看到明顯提升。

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針對賣廠美光與策略合作案，邵章榮表示，賣廠分三塊收入，廠房交易總金額16億美元、約新台幣504億元，將用來償還P5廠銀行負債560億元，今年需償還440億元，趁機會進行未來五到十年體質改善，力積電整體債務共710億元，償還後將大大降低債務。

邵章榮說明，另一塊是美光付2億美金、約台幣63億元技術服務費，以改善設備與生產效率，對未來獲利將有助益；另一塊是HMB代工，美光先付3億美元、約近百億元給力積電買設備代工，投資無塵室設備，P3廠將投資150到200億元，這可為未來記憶體帶來獲利機會，公司因此也需進行GDR籌資、銀行聯貸重組。

力積電總經理朱憲國也表示，公司P5廠先前因應疫情收客戶預付款建廠，但後來景氣反轉，第一期原規劃3.5萬片月產能，因資金與需求問題，縮減到8500百片，生產規模不足，造成後來一年半虧損，這對公司是營運很大的負擔，也是去年虧損達78億元的主因。

朱憲國回顧，農曆年前美光因建廠緩不濟急，前來洽談買力積電P5廠，但力積電認為「只賣廠，對公司不會有貢獻」，希望美光能伴隨生意給力積電，後來美光談了三星期才鬆口，同意跟力積電合作，願意將中間製程ＰＷＦ委託代工，並拿出3億美元給力積電購買設備，等於無息借款，且以後生產都拿貨並保證毛利，這額外的支持，有助力積電擺脫目前成熟製程的殺價競爭的劣勢，美光委託給力積電堆疊技術也可服務其他客戶，等於「一個生意變三個生意」。

朱憲國指出，希望藉由與美光合作機會，改善力積電財務體質，進行產品組合優化，且支援3D代工服務，也可技術升級，提升毛利，他估計二年後可看到轉型成效。

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