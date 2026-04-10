他分散消費取得1500多張發票 兌領獎金後下場曝光

南區國稅局表示，刻意分散消費拿發票，中獎獎金會被追回。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，統一發票給獎主要目的是鼓勵消費者主動索取發票，除保障消費者退、換貨權益、增加中獎機會，更可藉此協助政府防杜商家逃漏稅捐；如果民眾以不合乎一般消費習慣的交易或付款方式，無正當理由刻意取得大量小額統一發票，製造提高中獎機率，依「統一發票給獎辦法」第15條規定，中獎獎金不予給付，已領取者中獎獎金也會被追回。

南區國稅局指出，近期有民眾於2個月內以手機條碼取得逾1500張小額雲端發票，並兌領10張中獎發票獎金，經查核發現，這位民眾於短時間內頻繁於多家便利商店門市及加油站進行小額交易，且交易間隔時間極短，明顯不符合一般消費習慣，已屬不合常規交易模式，因此由管轄稽徵機關追回已兌領的中獎獎金。

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南區國稅局提醒，統一發票給獎制度目的在於鼓勵民眾消費時記得索取統一發票，而非透過刻意操作提高中獎機率，呼籲民眾應回歸正常消費模式，切勿以不合常規的交易或付款方式，無正當理由取得大量小額統一發票，以免被追回中獎獎金。

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