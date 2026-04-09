美伊暫停火 高盛下調第2季油價預測

高盛下調2026年第2季油價預測。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與伊朗7日同意停火2週，尋求用談判結束當前已持續5週多的戰事。《路透》報導，在美伊達成停火協議後，高盛（Goldman Sachs）下調2026年第2季油價預測。

高盛週三（8日）發布報告指出，鑑於期貨合約近月合約風險溢價下降，以及荷姆茲海峽石油流量已開始增加，該行將第2季布蘭特原油價格預測由每桶99美元下調至90美元，西德州中級原油（WTI）則由每桶91美元下調至87美元。

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高盛表示，儘管下調油價預測，整體風險仍偏向上行，主因在於中東局勢仍存在不確定性，可能導致供應中斷時間延長。在較為悲觀的情境下，若停火破局且中東每日約200萬桶的產量損失持續，布蘭特原油第4季平均價格可能接近每桶115美元

此外，高盛也將第2季歐洲TTF天然氣價格預測，由每兆瓦時（MWh）70歐元（約新台幣2599元）下調至50歐元（約新台幣1856元），但前提是自4月中旬起經由荷姆茲海峽的液化天然氣（LNG）供應逐步恢復。若LNG運輸延誤或相關基礎設施受損，天然氣價格仍可能升至75歐元（約新台幣2784元）。

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