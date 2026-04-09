印度移工要來了！洪申翰：首批印度移工最快今年引進

勞動部長洪申翰今日接受立委質詢，首度鬆口表示，首批印度移工有可能在今年引進。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣、印度2024年2月簽訂勞工合作備忘錄（MOU）後，至今尚未正式引進，勞動部長洪申翰今（9）日表示，勞動部今年1月已率團訪問印度台商，了解印度勞工的運用情況，目前正在最後的行政確認，首批印度移工最快今年有可能引進。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部長、經濟部、農業部，就「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」進行專題報告，並備質詢。

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立委邱鎮軍關注印度移工的引進進度，洪申翰表示，今年1月勞動部次長陳明仁已率團訪問印度，訪問印度台商，了解印度勞工的運用狀況，目前正與印度方就行政流程、文件檢核、健檢品質等細節進一步確認，期望雙邊銜接能更順利。

洪申翰更首度鬆口表示，首批印度移工有可能在今年引進。

台灣積極爭取擴增移工來源國，於2024年2月與印度簽訂勞工合作備忘錄（MOU），同年底召開雙邊工作層級會議，敲定首批將引進1000名印度移工，其中5%採直聘引進。

由於多位立委今日要求勞動部應積極拓展國對國直聘，洪申翰表示，針對印度移工直聘5%的目標，他自己希望更高，但仍要視產業需求而定。

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