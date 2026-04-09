握全球晶片主導權 外媒大讚台灣是「小眾超級大國」

台灣生產全球90%先進半導體，在全球扮演重要角色。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，台灣半導體產業的發展史，其核心在於卓越的戰略遠見。憑藉在半導體領域的主導地位，台灣堪稱小眾領域超級大國的典型代表。台灣若要想保持霸主地位，除了擁有技術優勢，還需要維護讓台灣的「矽盾」成為可能的政治、經濟和人力資源基礎。

法廣報導，台灣在尖端晶片領域的地位對全球經濟構成重大瓶頸，哪怕幾天或幾周的生產中斷，也足以影響全球眾多產品的供應和價格。這種情況與目前波斯灣因伊朗戰爭而導致的海上運輸中斷，對全球石油依賴型市場的影響類似。

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報導說，台灣在半導體製造業的霸主地位，使得台灣成為英國學者克林格勒-維德拉（Robyn Klingler-Vidra）在研究中所描述的「小眾超級大國」，指的是台灣藉由控制一個具有戰略意義的重要產業，在全球擁有不成比例的影響力。

克林格勒-維德拉還指出，台灣取得今天的成就並非偶然，上世紀70年代，台灣的技術官僚們意識到，台灣在電子領域尚無法與世界領先國家競爭。其中一位便是時任經濟部長李國鼎，他常被譽為「台灣經濟奇蹟之父」。

當時，台灣缺乏與日本和美國等行業領先者競爭所需的資金和技術實力，台灣決策者並沒有尋求主導從設計到生產的整個半導體產業，而是選擇發展精密製造方面的專長。這是半導體價值鏈中操作難度最高的環節。

關鍵時刻出現在1987年，當時張忠謀創立台積電，構思純晶圓代工的台灣模式。這一戰略選擇至關重要，因為它向歐美半導體公司表明台積電不會與它們競爭，從而消除了它們的疑慮。這使得高通以及後來的輝達等大型科技公司，能夠放心將晶片生產交給台灣代工，而無需擔心知識產權洩露或可能帶來的戰略競爭。

報導提及，儘管美國和中國都在積極建構本土化半導體供應鏈，但複製台灣的產業生態系統仍然困難重重。這不僅需要資金和設備，還需要數十年積累的專業知識、廣泛的供應商網絡以及一支無與倫比的工程技術人才隊伍。

報導強調，台灣半導體產業的發展史，其核心在於卓越的戰略遠見。台灣選擇專注製造而非設計，融入以美國為主導的技術網絡，並在工業流程方面發展出世界一流的專業技術，從而將結構性弱點轉化為真正的結構性優勢。

報導說，憑藉在半導體領域的主導地位，台灣堪稱小眾領域超級大國的典型代表。但歷史表明，即使在特定領域，超級大國的地位也並非永恆不變。技術不斷變化，競爭對手會學習進步，盟友也會採取防範措施。

因此，對台灣而言，要想繼續在全球經濟中保持不可或缺的地位，不僅需要保持技術優勢，還需要精心維護當初使台灣的「矽盾」成為可能的政治、經濟和人力資源基礎。

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