經長：平價專案優先生產塑膠袋「內袋」 1週內供貨

經濟部平價塑膠袋專案會優先生產「內袋」，並規劃1週內供貨。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕近期受全球石化供應鏈波動影響，部分市場及夜市出現塑膠袋價格調漲及供貨不穩定情形。經濟部長龔明鑫表示，市場端主要面臨問題是供應商限量供貨與漲價，尤其包裝生鮮的「內袋」漲幅更高，因此經濟部平價塑膠袋專案會優先生產「內袋」，並規劃1週內供貨。

經7日與商圈座談後，龔明鑫今（9）日續與全國市場及夜市代表召開「關懷市場及夜市塑膠製品影響現況座談會」。龔明鑫會後受訪表示，用於直接包裝生鮮食材的「內袋」可替代性較低，「內袋」較外袋的「花袋」漲勢更明顯，且內袋需求難以完全替代，因此將列為優先處理項目，外袋部分可使用「茄芷袋（Kagatsi）」等自備環保袋。

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龔明鑫表示，市場及夜市如果沒有塑膠袋購買管道，可先向市場及夜市周邊的連鎖通路採購，如果周邊通路仍不足提供，則由市場及夜市自治組織提出需求，經濟部將媒介製造供應商或通路協助。

經濟部表示，除協調供應鏈上游業者擴大生產外，為使下游消費端備貨穩定、避免市場恐慌，經濟部已請連鎖生活百貨通路優先協助供貨全國市場及夜市，並持續主動積極協調維持通路快速鋪貨；離島無連鎖零售通路部分，則以市場及夜市自治組織為單位向商業發展署提出需求，並由產發署協調國內製造業者協助供貨。

商業署表示，政府十分重視市場及夜市攤（鋪）商營運需求，將持續與各自治組織密切聯繫，主動掌握市場及夜市需求，透過通路調度機制及媒合製造商直接供貨等方式，確保塑膠製品穩定供應；並將強化中央與地方政府聯繫機制，以利掌握需求，提供即時協助。

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