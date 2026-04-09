「TACO交易」賺錢方式曝光了 ! 外媒揭華爾街進場卡位關鍵點

分析師指出，若想靠「TACO 交易」這套邏輯賺錢，時機是關鍵。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去一年，被市場笑稱為「TACO」（指Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣龜縮）交易現象，從一個帶點嘲諷的縮寫，逐漸變成投資人實際依賴的操作邏輯。根據《MarketWatch》報導，華爾街所稱的「TACO 交易」，已從由幽默縮寫，漸漸演變成投資人實際依賴的操作邏輯。

B. Riley Wealth分析師霍根（Art Hogan）指出，若想靠「TACO 交易」這套邏輯賺錢， 時機是關鍵。他指出，美伊停火能否維持，目前仍充滿不確定性，但投資人想真正從 TACO 交易中獲利，必須在周三開盤前就已進場，因為美股開盤後大幅上漲，但隨後因停火穩定性疑慮而回吐部分漲幅。

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據報導，「TACO交易」這個說法來自《金融時報》專欄作家阿姆斯特朗（Robert Armstrong）提出的「Trump Always Chickens Out」，意指川普在關鍵時刻往往會退一步。最經典的一次，是2025年4月9日突然宣布暫停關稅90天。

支撐這項交易策略的核心觀點是：川普比歷任總統更在意市場表現，尤其是股市波動可能影響選情。他長期把股市當作施政成績單，因此當市場壓力過大時，往往會選擇釋出緩和訊號，這也讓投資人逐漸形成一種反射，壞消息出來先跌，但很快就有人進場押反彈。

現今，美國與以色列對伊朗發動攻擊，油價在3月快速飆升，市場一度擔心通膨回溫、甚至引發衰退風險，但標普500卻始終沒有跌入修正區間，今年以來跌幅甚至不到1%。不少華爾街人士認為，背後的支撐力正是投資人對川普「最終會出手降溫」的預期。

分析師指出，數據強化了這個觀察。回顧川普第二任期以來，標普500表現最好的10個交易日，有9天都是因為局勢降溫或政策轉向，包括關稅緩和與中東衝突降溫。換句話說，真正推動市場大漲的，不是利多，而是「風險解除」。

事實上，這並不是第一次出現類似邏輯。川普第一任期時，市場就有所謂「Trump put」，意指當市場下跌時，政策會出手撐盤。專家認為，這種模式曾推動2019年初股市反彈，也讓投資人逐漸建立對政策「會救市場」的信心。

不過，這個策略也開始出現邊際遞減。隨著市場逐漸預期「會轉彎」，相關利多的刺激效果正在變小，例如近期傳出中東可能停火時，標普與那斯達克雖然快速反彈，但漲幅明顯不如過去，顯示這種交易已被消化一部分。

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