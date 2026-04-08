美伊停火、股匯同慶！新台幣一度勁揚逾2角 收31.785元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊達成共識，雙方協議停火兩周，並暫時恢復合姆茲海峽通航，中東衝突風險降溫下，激勵全球股市瘋漲，台股終場狂飆逾1500點，創下史上第二大漲點；新台幣兌美元匯率也在美元跳水、外資熱錢湧入下，盤中勁揚逾2角，最後收在31.785元、升值1.82角，匯價連2紅，總成交量擴增至26.52億美元。

台股今天上漲1531.56點，收在34761.38點，三大法人同步買超，合計買超1579.25億元。其中，外資單日買超1177.73億元，創下次高紀錄。

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外資熱錢瘋狂匯入，加上美元大跳水，新台幣匯價一舉升破31.8元關卡，最高觸及31.73元、升值2.4角，出口商則轉趨保守，尾盤在央行稍微調節下，升幅略為收斂。

根據央行統計，截至下午4點，在美元指數大跌1.21%下，主要亞幣全面大漲。其中，韓元飆升1.66%最猛、日圓也強升1.04％、新幣升值0.89%、人民幣升值0.5%，相較之下，台幣升值0.57%，算是居中。

匯銀人士認為，外資今日狂掃台股逾千點，匯入資金不到一半，若停火協議沒有變數，慶祝行情有望延續到明日，台幣將接下來有望挑戰31.5元關卡，但預期央行仍將採取雙向調節策略，確保匯市平穩有序。

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