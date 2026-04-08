美伊停火不久 川普又威脅加徵新的50％「無例外」關稅

美國總統川普表示，任何向伊朗提供軍事武器的國家，其向美國銷售的所有商品都將被立即徵收50%的關稅，立即生效。沒有任何例外或豁免！（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕就在美國與伊朗領導層達成脆弱的暫時停火協議後不久，川普總統週三（8日）早上在Truth Social發文祭出他與外國政府打交道時最喜歡的武器，那就是關稅。這次他威脅要加徵新的「無例外」（no exclusions or exemptions）50%關稅。

儘管最高法院最近駁回川普未經國會批准擅自加徵關稅的裁決，但川普再次出招威脅國際社會。川普在Truth Social網站上寫道：「任何向伊朗提供軍事武器的國家，其向美國銷售的所有商品都將被立即徵收50%的關稅，立即生效。沒有任何例外或豁免！」

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這項關稅威脅可能構成違憲。今年2月，最高法院以6比3的裁決結果，推翻川普的全面關稅政策，明確認定他的行政命令超越了國會根據1977年一項關於國家緊急狀態期間商業活動的法律賦予總統的權力。

川普的警告標誌旨在加強停火並阻止伊朗重建軍事力量的經濟壓力升級，川普的做法凸顯他的外交政策的一個顯著特徵：利用美國的經濟實力來實現國家安全目標，而無需長期軍事介入。擬議的關稅將適用於任何被發現違反該指令的國家，這可能會影響與伊朗有聯繫的主要全球參與者。

分析師表示，像中國這樣與德黑蘭保持經濟和能源聯繫的國家，如果捲入武器轉讓，可能會面臨嚴重的後果。

川普的聲明是在該地區緊張局勢加劇數週之後發布，其中包括美國和以色列旨在破壞伊朗軍事基礎設施和阻止其發展核武的襲擊。在美國設定的採取進一步行動的最後期限前不久，雙方達成停火協議，川普稱這一結果是一場決定性的勝利。

關稅威脅發出了明確的訊息：美國不會允許對手破壞和平努力或利用外交契機進行軍事重組。

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