意外！3月CPI僅年增1.2％ 油料費年跌0.33％

主計總處公布3月CPI年增1.2%，其中水果大跌2成3。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布3月消費者物價指數（CPI）年增1.2%，連續11個月低於2%，若排除春節因素，為近5年最大漲幅，主因水果大跌23.32%，油料費雖月增6.49%、但年跌0.33%；不過，外食漲勢延續，房租漲幅縮小至1.86%；至於17項重要民生物資，3月平均年增1.79%，其中雞蛋漲6.59%最多、但漲幅大幅收斂。主計總處表示，在政府採取穩定物價措施下，國內物價仍屬平穩，但CPI漲幅可能逐漸擴大。

主計總處專門委員曹志弘表示，美伊戰爭於2月底爆發，但政府採取穩定物價機制，油價擴大平穩機制，3月油料費雖較2月漲6.49%，但較去年同月跌0.33%，國內油價漲幅只有國際油價的9%，有助於減輕中東戰火對國內物價的影響，加上水果下跌2成3，拉低CPI約0.6個百分點，因此2月CPI漲幅明顯趨緩。不過，3月新台幣計價進口物價指數年增4.83%、創38個月最大漲幅，預料4月CPI漲幅將明顯大於3月，但應會低2%。

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根據主計總處調查，3月CPI較上年同月漲1.2％，主因外食費續有部分業者調漲售價，肉類價格仍居高檔，加上房租、家庭管理費用、電費、燃氣，與機票等運輸費、交通工具零件及維修費，以及電腦等價格調升；但蔬果、汽機車等交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心CPI漲1.94％。

368個查價項目群中，扣除3項本月非屬產季水果，上漲248項，權數合計77.7％，持平5項，權數合計0.6％，下跌者112項，權數合計21.7％。其中，金飾及珠寶漲41.1％、桶裝瓦斯漲 10.59％、火車票漲 9.22％、國內旅遊團費漲 8.45％、豬肉漲 6.23％、家庭用電漲5.78％、診所掛號費漲 5.2％、住宅管理費漲 5.06％、汽車保養及修理漲 4.98％、中式早點（如燒餅、飯糰）漲 4.82％。

7大類指數中， 雜項類年漲3.2％最多，主因國際金價續處高檔，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 16.34％，加上理容服務費上漲 2.18％。居住類年漲2.02％，主因房租漲1.86％，加上燃氣、電費及家庭管理費用各漲7.51％、5.78％及 4.78%。食物類則跌0.22％，主因水果供量增加而下跌23.32％，但蛋類、肉類、水產品及外食費分別上漲5.57％、4.08％、3.08％及2.92％，抵銷部分跌幅。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，3月平均年漲1.79%，其中雞蛋漲6.59%最多、但漲幅較上月大幅收斂；豬肉續漲6.23%次之、但漲幅續縮小，米價則漲4.11%；另，沙拉油、調理油跌2.11%，奶粉跌1.99%，衣服清潔劑跌1.45%。

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