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美伊宣佈停火！日經狂飆2563點 韓股暴漲逾6％

2026/04/08 08:27

美伊宣佈停火！日經飆漲2563點，韓股暴漲逾6%。（歐新社）美伊宣佈停火！日經飆漲2563點，韓股暴漲逾6%。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣佈美伊達成停火協議，受此激勵，亞股全面狂飆，韓股飆漲逾6%，指數突破5800點，而日股亦漲2563點，指數直逼56000點。

南韓綜合指數週三開盤直接突破5800點，以5804.7點開出，指數大漲309.91點，或5.64%，指數開高一度來到5837.92點，漲343.13點，或6.24%，早盤漲幅維持在6%之上。

日股也同樂，日經225開盤直接來到54386點，漲957點或1.79%，指數開高走高，直逼56000點，來55992點，大漲2563點或4.79%，截至台北時間8點21分，報55830點，2401點。

週三，川普表示，他已同意暫停 對伊朗基礎設施的襲擊計劃兩週，受此消息提振，亞太市場出現反彈 。

他在 Truth Social 上寫道，此舉「取決於伊朗伊斯蘭共和國是否同意全面、立即、安全地開放荷姆茲海峽」 。

伊朗外交部長阿拉格奇代表該國最高國家安全委員會在X網站上發表聲明稱，德黑蘭武裝部隊將「停止防禦行動」 。

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