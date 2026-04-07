恐拖垮晚年！退休族「最該立刻避開」13筆消費 悄悄燒掉退休金

13種日常消費悄悄掏空退休人員的錢包。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休預算通常會聚焦於大額開銷，像是住房、醫療、旅遊和日常食品支出。然而，美國財經媒體指出，對許多長者而言，真正悄悄流失的錢往往來自那些看似微不足道的小額消費。理財規劃師稱這些為「隱形消費」，日常習慣中的支出，很容易被忽略，當你試圖節省日常開銷時，它們常常沒有被納入考量。以下就是13類常見隱形支出。

1.忘記取消的訂閱：串流平台是最常見的隱形消費。許多退休人士可能為了一部影集或電影訂閱了服務，卻忘了在看完後取消。由於每月費用不高且自動扣款，它們很少受到財務檢視。

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2.超市便利食品：便利食品看似方便，但價格比原始食材高。

3.小型商品的延長保固：零售商常推銷小家電或電子產品的延長保固，標榜「安心保障」，但低價物品通常不需要。

4.銀行帳戶維護費：持有帳戶時間越久，越容易忽略小額月費。有些銀行對未達最低存款或交易門檻的帳戶收取管理費。

5.忠誠會員升級：許多公司提供高階會員或升級方案，如倉儲會員、零售積分或航空里程計畫。若消費不多，這些升級費用就成了隱形支出。

6.手機應用程式自動付費與遊戲消費：不只遊戲愛好者會消費，小額付費如提示道具或加值包，經常被系統自動扣款。

7.未使用的健身會員：許多人為新年目標報名健身或瑜伽課程，但生活節奏或行動能力改變後，可能很少使用。

8.超市衝動購買：超市設計會促使人購買零食、飲料或小商品，價格看似便宜，但長期累積也驚人。

9.小額訂單的外送費：外送方便，尤其對行動不便者，但配送費、服務費和小費也可能讓小額訂單累積成大數字。

10.軟體自動續費：許多軟體服務會自動年費續訂，如 Microsoft Office、雲端存儲或防毒軟體。若不注意，可能為不常使用的軟體支付費用。

11.彩券或刮刮樂：雖然娛樂性小額支出看似無害，但若常買，累積費用很可觀。

12.小帳單延遲罰金：小額帳單遲繳罰金看似微不足道，但反覆發生時也會累積。設定自動扣款或提醒可避免這些不必要支出。

13.「免費試用」訂閱：許多服務提供免費試用，但若未在截止日前取消，會自動轉為付費訂閱。

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