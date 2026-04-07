川普最新發文：「今晚一個文明將走向滅亡」

美國總統川普最新發文寫道：「今晚，一個文明將徹底消亡，不得翻身。我不希望這樣的事情發生，但它很可能會發生」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在美軍襲擊伊朗哈格島數小時之後，他在Truth Social上發表貼文寫道：「今晚，一個文明將徹底消亡，不得翻身。我不希望這樣的事情發生，但它很可能會發生」。

川普說：「然而，既然我們已經實現了徹底的政權更迭，不同、更聰明、不那麼激進的思想佔據了上風，也許會發生一些革命性的美好事情，誰知道呢？」；「今晚我們將見證世界漫長而複雜的歷史上最重要的時刻之一。」

請繼續往下閱讀...

川普貼文寫道：「47年的敲詐勒​​索、腐敗和死亡終於要結束了。願真主保佑偉大的伊朗人民！」

伊朗有9300萬人口，其中大部分人口居住在城市區。

在川普發表此番言論的幾個小時前，他設定美東時間周二晚上8點（台北時間周三早上8點）的最後期限，要求伊朗同意他的要求。他表示，在最後期限之前，伊朗仍有時間投降。

川普週二發出嚴厲威脅，距離他要求伊朗同意一項包括重新開放荷姆茲海峽的協議，否則將面臨懲罰性打擊。

參與外交斡旋的官員表示，談判仍在進行中，但伊朗拒絕美國的最新提議，目前尚不清楚能否及時達成協議，阻止川普威脅的攻擊。世界各國領導人和專家警告，像川普威脅的那樣發動破壞性極強的攻擊可能構成戰爭罪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法