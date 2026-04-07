同樣是AI革命、中國科技業為何沒有大裁員？答案很現實

中國企業所受到的AI裁員影響，目前明顯較為有限。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著甲骨文（Oracle）等美國科技巨頭近期掀起大規模裁員潮，人工智慧（AI）對就業市場的衝擊再度成為焦點。不過，相較之下，中國企業所受到的影響目前明顯較為有限，背後涉及政府政策、人力成本與產業結構等多重因素。

《CNBC》報導，首先，在政策面上，中國與美國存在根本差異。中國政府長期設有明確的就業目標，城市失業率須維持在約5.5%左右。在此政策導向下，企業在裁員決策上相對保守，使AI導致的大規模人力縮減不易迅速發生。

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其次，人力成本差異亦是關鍵因素。根據資料，中國熱門職位如演算法工程師的平均月薪約為2萬元人民幣（約9.43萬元新台幣），年薪約3.5萬美元（約112.8萬元新台幣），這在中國被視為不錯的起薪，但卻遠低於美國矽谷30萬美元（約967.5萬元新台幣）的「二級軟體工程師」薪資水準。

儘管美國的稅負與生活成本遠高於中國，但業界人士指出，高薪環境使美國企業更有誘因以AI取代人力，以降低成本壓力；相對而言，中國企業在「人力替代」上的經濟動機較弱。

此外，人才流動與移民制度也影響裁員規模。一名曾任職於Baidu與TikTok、現於矽谷工作的業界人士指出，在美中國籍工程師若遭裁員，可能因簽證限制被迫短期內離境，導致更多人選擇返回中國。但她也坦言，美中兩地市場實際上仍在競逐同一批高端技術人才。

從企業運作模式來看，美中差異亦相當顯著。疫情後，美國遠距工作制度普及，企業更容易透過AI與自動化工具取代部分職位；反觀中國企業多仍採實體辦公模式，且管理文化偏好維持較大規模的現場團隊。此外，中國工程師通常需負責更廣泛的任務範圍，降低單一職能被AI完全取代的可能性。

在產業結構方面，中國企業整體數位化程度仍低於美國。專家指出，美國企業廣泛採用企業級軟體，使AI更容易直接嵌入並取代既有工作流程；中國則仍有較多人工或半數位化作業，使AI替代效應相對延後。

儘管整體裁員壓力較輕，這並不代表中國企業未受AI裁員影響。例如，阿里巴巴（Alibaba）已因業務轉向AI而大幅縮減人力；不過，騰訊（Tencent）員工數仍小幅成長，華為（Huawei）研發人員也持續增加，顯示企業正將資源轉向技術研發而非全面裁員。

值得注意的是，中國青年失業問題仍具壓力。儘管整體城市失業率維持約5%，青年失業率近年仍處於中高雙位數水準，顯示結構性問題尚未解決。在此背景下，政策制定者必須在推動AI與穩定就業之間取得平衡。

中國央行顧問黃益平指出，發展高科技產業是推動經濟成長的必要路徑，但AI發展仍應以人類需求為優先，避免對就業市場造成過度衝擊。

儘管如此，AI仍是中國家長高度關注的議題，長期以來他們對子女教育與職涯發展充滿焦慮。上個月辭世、擁有大量粉絲的教育網紅張雪峰曾在去年12月的影片中表示，孩子從小學6年級就應開始接觸AI，並關注工程、機器人與晶片等相關機會。

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