解密黃金暴跌的背後真相 外媒這樣看未來

黃金在過去一年是最受矚目的投資標的之一。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕今年年初，黃金價格才破每盎司5500美元以上歷史新高，然而隨即引發劇烈波動，截至4月3日，金價已略低於每盎司4700美元，是近期最嚴重的月度跌幅之一。金價的暴跌，引發投資人疑問：金價上漲行情是否已經結束，這次價格暴跌究竟是長期上漲行情中的短暫暫停，還是更持久下跌的開端？，美媒《CBS News》分析，投資人應考慮利率政策、地緣政治與下跌真相3個面向。

利率政策

當利率維持高點時，持有黃金的吸引力就會降低，因為其他投資項目，例如債券，開始會有可觀的報酬。報導指出，這正是近期黃金價格走跌的原因之一，美國聯準會（Fed）3月宣布利率不變，這是繼2025年底3次降息後連續第2次維持利率不變，分析師認為，4月降息的可能性很低。

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不過，其中存在一個不確定性因素。4月的聯準會會議是現任主席鮑威爾（Jerome Powell）的最後一次會議，川普提名的接任者華許（Kevin Warsh）是否會願意降息還不確定，若華許確定降息，金價將會受益。

地緣政治

長期以來，黃金一直被視為世界動盪時期的避險投資，但近幾個月來，這種關係並非總是如此簡單。中東戰火一開始推高金價，但在各國央行都暫緩降息後，金價受到了前所未有的壓力。

如今，隨著各國與美國的關稅協議大多完成，投資人對伊朗戰爭的恐慌情緒也較初期消退，避險需求隨之減弱，造成金價成長趨緩。《CBS News》也表示，若全球局勢的再次緊張，就可能迅速吸引買家回歸，從而再度推高金價。

金價此次下跌的原因

值得關注的問題是，近期金價下跌究竟是真正的轉折，還是快速上漲後的自然回檔。今年初金價曾創下歷史新高後，市場對獲利了結和短期波動的敏感度增加，價格因此更容易出現回調。

當金價跌破關鍵價位（如5000美元）時，拋售壓力迅速上升，但這更多是因為市場部位調整，而非基本面出現重大變化。類似情況在強勁漲勢後很常見，尤其是在投資人開始鎖定獲利、行情動能反轉時。

同時，影響金價的長期因素仍然存在，包括各國央行的需求及持續的經濟不確定性，短期內不太可能改變，因此也意味著，近期的波動更可能只是整理期，而非整體趨勢的明確結束。

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