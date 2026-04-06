「工業維他命」大翻身 ! 日媒曝 :「這17種」元素撬動全球權力版圖

日媒指出，現今有「17種」稀土元素正成為「外交談判籌碼」。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗與法國總統馬克宏於本月1日在東京會晤，雙方就稀土等重要礦產資源達成共識，同意日法聯合重稀土精煉計畫，以實現稀土來源多元化。日媒指出，稀土元素（Rare Earth Elements）因其獨特的物理化學性質，在工業界常被稱為「工業維生素」或「工業黃金」，有17種稀土元素正逐漸成為各國外交談判的關鍵籌碼。

專家指出，「稀土元素」，或稱「稀土金屬」，是指元素週期表中包含鈧（Sc）、釔（Y）與15種鑭系元素在內的共17種金屬化學元素。包括輕稀土中的鑭（La）、鈰（Ce）、鐠（Pr）、釹（Nd）、鉕（Pm）、釤（Sm）、銪（Eu）、釓（Gd）。

以及重稀土的鋱（Tb）、鏑（Dy）、鈥（Ho）、鉺（Er）、銩（Tm）、鐿（Yb）、鎦（Lu）、鈧（Sc）、釔（Y）。

請繼續往下閱讀...

報導指出，「稀土」是稀有金屬中最關鍵的一群元素，廣泛應用於電動車、半導體、風力發電、軍事設備與高階光學產品。其特性在於「少量、高效」，只需微量添加，就能顯著提升耐熱性、磁性或精密度。例如鏑可讓磁鐵在高溫環境下仍維持性能，是高效馬達不可或缺的材料；鑭則是製造高性能鏡頭與光學設備的重要成分。

正因為這種「四兩撥千斤」的效果，稀土也被形容為「工廠的調味料」，是現代工業體系中不可替代的關鍵要素。但，真正讓稀土成為「外交籌碼」的，是供應結構的高度集中。目前全球稀土的開採與精煉，中國占據壓倒性優勢，使其在國際供應鏈中擁有極高話語權，這一點在2010年已被充分驗證。

日媒指出，中國在2010年就曾因在尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近發生中國漁船與日本巡邏船相撞事件，暫停對日本出口稀土，直接衝擊日本製造業，讓各國意識到供應過度依賴單一國家的風險。此後，日本開始積極推動供應來源多元化，以降低地緣政治風險。

近年，美中科技與貿易對抗升溫後，稀土再次被納入戰略工具。中國將其列入出口管制範圍，而隨著中日關係轉趨緊張，對軍民兩用（dual-use）產品的出口審查也逐步收緊。儘管具體限制項目未完全公開，但市場普遍反映，稀土相關出口審批時間明顯拉長，顯示政策影響已在實務層面發酵。

在供應不確定性上升的同時，日本也在尋求新的資源突破。今年2月，日本研究團隊宣布，在小笠原群島南鳥島附近約5700公尺深的海底，成功取得含有稀土的泥樣，為未來潛在自主供應帶來新希望。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法