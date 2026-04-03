台灣不在豁免名單！川普祭100％專利藥品關稅

美國總統川普針對不在美國製造而且沒有最惠國待遇的專利藥物，將徵收高達100%的懲罰性關稅。示意圖。（美聯資料照）

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川普祭新藥品關稅 行政院：專利藥規劃設廠、學名藥暫時豁免

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普再宣布兩項基於232條款的國安關稅行動，其中針對不在美國製造而且沒有最惠國待遇的專利藥物，將徵收高達100%的懲罰性關稅，而川普公布豁免國名單，但台灣沒在其中。

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根據川普政府公布最新規定，針對國外製造的專利藥，若產地國未簽署有利協議或企業拒絕回美設廠，一律課徵高額關稅；若藥廠承諾在美國設廠，關稅可降到20%，如果藥廠同時與美國政府簽署最惠國待遇（MFN）協議，承諾以低價供藥，則可豁免這項高額藥品關稅。

據了解，大型「製藥公司」將有120天的緩衝期，若未提出回流計畫，高額關稅即刻生效；中小型企業則擁有180天時間因應。

根據白宮官網，目前包括歐洲聯盟（EU）、日本、南韓、瑞士及列支敦斯等國家，因先前已與華府簽署貿易協議，出口藥品僅需面臨15%關稅；如果藥品來自英國，則需繳納較低的關稅，具體稅率取決於近期與英國達成的藥品協議。

這套獎勵與懲罰並行的機制，旨在徹底重塑全球醫藥供應鏈的佈局。值得一提的是，這份名單中沒有台灣。我國行政院在台灣時間2日指出，我方在台美所簽署的投資MOU中，已針對藥品部分成功爭取到相關優惠待遇，未來將持續密切關注美方關稅政策是否有進一步變動，並在既有談判成果基礎上，確保我國產業維持最佳優惠待遇。

根據經濟部統計，2024年我國製藥（含原料藥及製劑）產業產值為新台幣1196億元，以內銷為主；出口至全球金額為9.9億美元，其中出口至美國為3.23億美元；2024年我國出口美國原料藥金額為0.17億美元，占原料藥出口總額9.9%，美國為我國原料藥第3大出口國。

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