川普擬將鋼鋁製品課25％關稅 鄭麗君：密切關注美關稅政策是否變動

行政院副院長鄭麗君今（2）日在院會後記者會表示，我方在過去談判過程中即已了解，美方並未對任何國家提供鋼品相關優惠。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國川普政府近日將宣布新版鋼鋁關稅制度，改採分級稅率，對此，行政院副院長鄭麗君今（2）日在院會後記者會表示，我方在過去談判過程中即已了解，美方並未對任何國家提供鋼品相關優惠，至於藥品部分，在台美所簽署的投資MOU中，我方已成功爭取到學名藥相關優惠待遇，未來將持續密切關注美方關稅政策是否有進一步變動。

外媒報導，現行的政策要求根據產品中的鋼鋁含量計算稅負，最高關稅為50%，為簡化當前複雜且計算繁瑣徵收方式，川普政府正醞釀對鋼鐵和鋁關稅體系進行重大調整，將對含鋼鋁的「衍生產品」統一徵收25%的關稅，據知情人士透露，新政策最快本週就會公佈。

請繼續往下閱讀...

對此，鄭麗君指出，美方近期對藥品及鋼鋁產品新增課稅措施，主要屬於「232條款」國安調查下的相關關稅，美方一向採取滾動式調查與公布。在鋼鋁部分，美國目前維持對各國均課稅，我方在過去談判過程中即已了解，美方並未對任何國家提供鋼品相關優惠。

至於藥品部分，鄭麗君說，在台美所簽署的投資MOU中，我方已成功爭取到學名藥的相關優惠，未來將持續密切關注美方關稅政策是否有進一步變動，並在既有談判成果基礎上，確保我國產業維持最佳優惠待遇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法