Q1新建案開價年減26％ 高雄降溫最多

數字科技發布旗下591新建案內部資料統計。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體商數字科技（5287）根據旗下591新建案內部資料統計，截至目前為止，線上新建案平均開價年減達26%，其中以高雄市跌幅達16%居七都之冠，但新竹縣市反而開始回溫上漲1%；加上央行針對第2戶購屋貸款限制鬆綁至6成。數字科技因此認為，對於購屋族群而言，此時未嘗不是進場好時機。

根據591新建案統計資料顯示，今年年第一季全台線上新建案平均開價較去年同期下修26%，房市明顯降溫，其中高雄市跌幅達16%居冠、台中市14%、新北市12%，修正幅度明顯；反觀台北市較抗跌僅小減1%，新竹更逆勢上漲1%，區域表現呈現強烈分化。

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此外，591新建案統計六都及新竹地區2026年329檔期，總銷金額合計約5512.4億元，年減幅33%更是已是自2018年以來之最；進場個案數也僅剩261件，年減24.6%。

591新建案總編輯李忠哲分析，大環境轉弱已是不爭事實，過去案案熱銷的榮景早已不再，取而代之的是對價格精打細算的自住客當道。現階段無論是建商或代銷，所關注的並非如何再創高價，而是在利潤及讓利之間找出共識，才能夠打破僵局，加速建案去化；趁著開價下修期間，591新建案網也從3月30日起祭出優惠活動，主打周周送10萬元購屋金，已吸引用戶。

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