金價估在4000-5000美元間波動 滙豐私人銀行看好AI與亞洲創新機遇

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕在全球地緣政治不確定下，金價成為市場焦點。滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，受惠於各國央行強勁買盤與全球利率趨於平穩，金價大幅下調機率低，預計未來6至12個月將在4000美元至5000美元高位震盪。雖通膨有利金價，但其無息特性仍受利率制約。此波金價漲勢不僅反映避險需求，也揭示了2026年投資環境在變局中尋求韌性的核心調性。

滙豐私人銀行在2026年第2季投資展望中指出，環球經濟展現韌性，建議客戶應透過多元資產分散投資，而非盲目追逐進場時點。滙豐環球首席投資總監Willem Sels表示，由年初至今，黃金的價格波動已證明，沒有任何單一分散工具是完美的，因此，我們持續在不同產業、地域及資產類別之間擴大我們的投資分散工具。

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展望未來半年的投資布局，滙豐的投資策略反映由美國及亞洲帶動的全球擴張趨勢仍在延續；歐洲成長預期相對落後，但仍可望受惠於財政支出支持。投資展望報告同時認為，環球降息周期已接近尾聲，而企業基本面（尤其是美國企業）仍具支撐力，將持續推動產能回流與創新投資。

在具體策略上，滙豐建議優先掌握AI結構性成長，將配置從半導體擴展至工業、金融、通訊服務與原材料等景氣循環產業，並以投資級別債券啟動收益引擎。

何偉華特別強調，亞洲在創新及固定收益領域的「槓鈴策略」表現優異，能平衡成長前景與配息潛力。其中，台灣半導體產業受惠於AI強勁動能，在核心策略中具有不可或缺。

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