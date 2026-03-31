顏家友人：自顏慧欣過世 楊珍妮從未聞問

顏家友人今天表示，從3月12日顏慧欣去逝，到3月29日骨灰入塔，身為長官的楊珍妮從未聞問，連一通弔念安慰的電話都沒有。

（資料照）

〔記者歐祥義／台北報導〕行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣三月因病離世，顏家友人今天表示，從3月12日顏慧欣去逝，到3月29日骨灰入塔，身為長官的楊珍妮從未聞問，連一通弔念安慰的電話都沒有，對於楊珍妮今天在立法院表示，「跟顏慧欣生前有良好互動」，顏家不願表示意見。

楊珍妮31日上午現身立法院，休息時間受訪時她雙手合掌，說「靜待一切調查」，同時她透露對於顏慧欣離世一事感到難過，因為顏是辦公室最重要人才，大家都很難過，顏慧欣在世時他們也都有很好互動，「我們都很難過」。

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顏慧欣的父親顏慶章，在擔任WTO大使期間，是楊珍妮的直屬長官，對於老長官發生老年喪女的憾事，楊珍妮也是裝聾作啞，確實也是悖離正常人情世故。

對於顏慧欣任上因病離世，國民黨立院黨團今召開記者會質疑，這會不會是另一個「謝宜容案」，政院應成立具外部公信力的獨立調查機制；藍委王育敏進一步呼籲，應先讓楊珍妮調離現職，並擴大調查對象。

對於立委的主張，顏家友人認同，楊珍妮若不調離現職，相關的人沒有人敢說真話，就像楊珍妮在貿易局咆哮的錄音檔，也是在她離開貿易局後，才會公諸於世讓社會看到這令人不堪的一面。

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