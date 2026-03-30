新青安2.0研議中 楊金龍首度表態：寬限期太長「財務規劃會鬆散」

中央銀行總裁楊金龍於立法院財政委員會備詢。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕隨著「新青安」優青購屋貸款政策即將屆期，財政部與相關部會正緊鑼密鼓籌備2.0版本。針對過去政策過於寬鬆導致炒作亂象，中央銀行總裁楊金龍今（30）日於立法院財委會首度鬆口，直言「寬限期太長確實不好」，暗示央行支持新青安2.0應縮短寬限期，以引導借款人審慎規劃財務。

民進黨立委郭國文過去新青安1.0因寬限期與貸款年限過於寬鬆（五年寬限、40年房貸），導致投機客有操作空間，央行有何建議可以讓新青安2.0不要重蹈覆徹。

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楊金龍表示，目前相關部會仍在研議中。他引用財政部資料指出，現行新青安申請者中，約有75%實際使用的寬限期在3年以下。他強調，雖然較長寬限期有助於經濟弱勢族群，但從風險與財務規劃角度來看，「寬限期太長不好」，若能適度縮短，將有助借款人更審慎規劃財務，「對借款人好，對銀行也好」。

此外，郭國文也關切房市管制與房貸市場變化。他指出，央行近期將第二戶貸款成數由5成調升至6成，市場普遍正面看待，因若未放寬，在今年交屋潮來臨之際，恐引發違約風險。不過，在信用管制下，銀行審查趨嚴，房貸市場已轉為「借方市場」，自2024年8月以來房貸利率已上升0.16個百分點，但大額周轉金及消費性貸款利率卻未同步調升。

郭國文呼籲，央行應與國銀加強溝通，避免銀行在交屋潮期間「趁火打劫」，進一步提高貸款利率或收緊條件。此外，既然多數第二戶購買者是因就學、就業或老宅翻新需求，屬於「真自住」，第二戶貸款成數是否有可能進一步放寬至7成？

楊金龍回應，銀行放款定價仍以風險管理為核心，但他承諾，將針對利率負擔與各銀行實務操作情形進一步了解，並強化與銀行的溝通機制。

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