IET-KY獨家MBE磊晶技術站穩高頻寛光通訊節點 法人看目標價650元

法人看IET-KY站穩高頻寛光通訊節點目標價650元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕 台股重挫，不過，光通訊族群卻紅通通、股價持續創新高，上週五砷化鎵大廠IET-KY（4971）直奔漲停578元，股價寫下新高紀錄，根據券商最新報告指出，IET-KY擁有獨家MBE磊晶技術，站穩高頻寛光通訊節點，給予「買進」評等、目標價650元。

法人指出， IETKY為全球唯二MBE磊晶廠，MBE磊晶準確度高適合低功耗的高階光通訊應用，而IET-KY的光通訊營收2025年增129%，預估2026年、2027年的年增率達64%、70%。

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此外， IET-KY還擁有領先市場量產地200G PD，受惠於1.6T光模組需求，預計今年年增200%，估計200G PD占出貨量從去年1%提升至2026年、2027年分別來到3%、8%；也因此，法人認為IET-KY今年及明年獲利年增率分別達342%、81%；預期200G與400G的PD應用於1.6T、3.2T光收發模組未來3年呈倍數年增，而供給者屈指可數。

法人估計，IET-KY明年每股稅後盈餘（EPS）可達13.1元，以50倍目標本益比給予目標價650元，投資評等為「買進」。

IET-KY於3月中旬法說會時，董事長高永中也認為，今年各產品線動能齊發，磷化銦方面，PIN PD磊晶片已獲多家大廠量產訂單，需求持續增加，將啟動新機台擴充產能；砷化鎵pHEMT磊晶片出貨穩定，主要研發方向為與客戶合作開發先進高速200G VCSEL磊晶片、量子點雷射磊晶片，爭取AI供應鏈商機；銻化鎵持續執行國防合約並爭取量產訂單；硬體構件部分，2025年出售的MBE氮化鎵機台預計2026年中完成驗收交貨，尚有訂單洽談中。

至於補助案進度方面，美國德州晶片法案補助按期收款中，聯邦晶片法案現金補助已進入與商務部的最後細節洽談，可望2026年完成簽約，至於德州新廠持續興建，為後續擴產做好準備。

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