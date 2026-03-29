快加油！明汽柴油再調漲 95無鉛汽油直逼34元

別忘加油！明汽、柴油再調漲 95無鉛汽油直逼34元。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰事持續升溫，推升國際原油價格上揚。中油公司宣布，週一（30日）凌晨零時起至4月5日晚上12時止，國內汽柴油各調漲1.7元及1.5元。其中，發油量最大的95無鉛汽油，價格已逼近每公升34元。

週一起中油各式油品參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元，實際零售價格以各營業點公告為準。

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中油說明，按浮動油價機制調整原則，本週汽、柴油價格原應各調漲10.9元及13元，持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收2.3元及5.6元，惟國際油價仍處相對高檔，亞洲鄰國油價亦大幅調升並增加補貼金額，政府綜合考量亞鄰國家油價漲幅及其政府補貼等因素，3月30日至4月5日亞鄰最低價原則再擴大增加汽、柴油吸收金額，分別增加為4.1元及7元，且為減緩國內汽柴油價格漲幅，剩餘應漲價格中再依據美伊戰爭專案平穩機制吸收比例維持7成5，汽、柴油各再吸收 5.1元及 4.5元，合計汽、柴油各共吸收 9.2及11.5元。

根據中油統計，自2月28日中東爆發美伊戰爭起，到29日止，依據中油浮動油價機制、亞鄰最低價與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油在汽、柴油合計吸收金額已逼近69.9億元。

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