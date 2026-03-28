經濟崩潰在路上！德黑蘭披薩價格與美元掛鉤 預示1件事要發生了

伊朗經濟陷困境，通膨嚴峻，貨幣重貶，美元交易越來越盛行。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，1家「五美元披薩」店在德黑蘭開幕後，中高價位的公寓也開始以美元定價，車市也出現類似情況，伊朗經濟不再只是面臨高通膨，它正在顯現出一個國家對其本國貨幣失去信心，並面臨貨幣制度結構性轉變。如果戰後經濟重啟引發新一輪通膨，美元化進程將越來越難逆轉。

《Iran International》報導，過去一年來，市場、政策決策和價格行為都呈現出一種模式，顯示美元化實際上已進入早期階段。

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2025年4月，一家「五美元披薩」店在德黑蘭富豪區開業，許多人認為這種固定的美元價格只是行銷噱頭。當時，一個披薩的價格約為500萬里亞爾，通膨率則超過40%。不到一年後，在當前戰爭爆發前夕，同樣的披薩價格漲到860萬里亞爾，而官方也承認通膨率超過70%。最初看似象徵性的事情，開始顯得確實可行。

這種轉變並非僅限於小眾企業和高端商店。曾經主要限於面向外國客戶的奢侈品或服務的非正式美元交易也在穩步增長。在12日戰爭爆發前的幾個月裡，儘管許多外國公民離開，以美元計價的房產銷售和租賃量卻顯著增長。

車市也是一樣，經銷商越來越多以美元計價。汽車市場專家去年就示警，如果目前的趨勢持續下去，汽車買賣將完全美元化。

經濟學家開始警告結構性轉變。德黑蘭證券交易所前總裁塔布里齊（Hossein Abdeh Tabrizi ）說，如果60%的通膨率和政府過度支出持續下去，「伊朗將進入美元化階段」。

報導說，美元化很少始於立法，而是始於經濟自保。它始於披薩菜單，蔓延至公寓合約和汽車廣告，最終重塑財務預期。如果戰後經濟重啟引發新一輪通膨，美元化進程將越來越難逆轉。

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