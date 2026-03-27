台灣麥當勞可口可樂全球最好喝 5大評比指標首度曝光

「台灣麥當勞的可口可樂為什麼比較好喝？」多年來時不時是網友熱議的話題，有人說差別在於冰塊、有人說是氣泡的關係，消費者的口感不是錯覺，在全球麥當勞可口可樂飲品品質評比中，台灣麥當勞憑去年拿下全球麥當勞可口可樂評比冠軍，成為名副其實的「台灣之光」。（台灣麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「台灣麥當勞的可口可樂為什麼比較好喝？」多年來時不時是網友熱議的話題，有人說差別在於冰塊、有人說是氣泡的關係，消費者的口感不是錯覺，在全球麥當勞可口可樂飲品品質評比中，台灣麥當勞販售的可口可樂連兩年拿下全球麥當勞可口可樂評比冠軍，成為名副其實的「台灣之光」。

台灣麥當勞拿下全球可口可樂品質評比金牌，很不容易也絕非偶然，台灣麥當勞今天也首度揭秘可口可樂好喝的5大評比指標：

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1.口味:「好喝」的第一步，是確保糖漿維持最佳狀態，讓每一口風味都穩定到位。

2.冰爽:台灣麥當勞以嚴謹的溫度標準控管，呈現給顧客恰到好處的沁涼體驗。

3.氣泡:最剛好的含氣量，呈現最剛好的暢快感；維持標準的氣泡表現，讓每一口可口可樂都清爽。

4. 新鮮:透過嚴格的庫存與系統管理原料，確保每一杯遞出的可口可樂都處於最佳賞味期 。

5. 配比:精準的糖漿與水比例是美味關鍵，藉此確保每杯可口可樂的風味一致。

台灣麥當勞表示，自2022年起，台灣麥當勞在超過200次的可口可樂全球飲料品質抽檢計畫中，均獲得 100分的滿分紀錄！自2024年起更透過「全球麥當勞可口可樂飲品品質」年度評比大賽，選出表現最優異的市場，台灣麥當勞已連續兩年打敗多國強勁對手，拿下冠軍。

台灣麥當勞指出，金牌可口可樂背後仰賴的是麥當勞與可口可樂長期深度合作下，共同建立的「四大關鍵」。

1. 紮實訓練:專業從基礎開始，持續不斷校準。餐廳麥胞透過線上課程，建立一致的知識與操作基準；其中餐廳管理組還會參與定期實體工作坊，不只是複習流程，更是確保每個人從原理到操作都瞭若指掌 。

2. 精準執行:餐廳嚴格遵守冷飲機台的維護保養規範，從飲料機清潔、定期檢查設備與水及氣體系統、校準二氧化碳含量與糖漿比例，到透過產品試飲確認風味一致，都是確保每一杯可口可樂®都維持金牌品質的關鍵。

3. 定期監測:除了餐廳內部的日常維護保養，每季更有可口可樂品管人員親自到店進行無預警檢測，搭配定期設備服務團隊預防性保養及設備維修。同時，獨立的第三方單位還會不定期對餐廳進行抽樣檢查。透過內外監督，確保每一杯飲品都符合最佳狀態。

4. 品牌合作:麥當勞長年與可口可樂公司密切合作，從設備技術與品質管理優化，到餐廳現場執行與稽核回饋的交流，共同守護飲品高品質外，雙方也經常透過產品活動的合作，激盪品牌創意，讓顧客不只喝得到好品質，還能感受到更多驚喜。

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